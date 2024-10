MÄRKTE ASIEN/Hausse in Schanghai geht weiter - Hongkong knickt ein

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Negative Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag für mehrheitlich fallende Kurse an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt. Sonderbewegungen waren an den chinesischen Börsen zu beobachten - mit extremen Ausschlägen nach beiden Seiten.

In Hongkong knickte der HSI ein, er lag im Späthandel 7,6 Prozent tiefer. Allerdings waren dort die Kurse an den vorangegangenen Handelstagen auch massiv gestiegen. Teilnehmer verwiesen zur Begründung für den heftigen Rücksetzer auf die Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission. Diese habe anders als erhofft keine weiteren Konjunkturmaßnahmen angekündigt. In der Folge war der Index auf Talfahrt gegangen, im Tagestief lag er rund 10 Prozent zurück.

Dagegen legte der Schanghai-Composite nach der einwöchigen Feiertagspause "Goldene Woche" weiter zu und gewann 4,6 Prozent. Der Markt war mit einem rund 8-prozentigen Kursfeuerwerk in die Feiertagspause gegangen, angetrieben von diversen Stimuli der Regierung in Peking zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft. Dies wirkte zwar weiter sehr positiv, gleichwohl machte sich auch hier das Ausbleiben neuer Maßnahmen bemerkbar. Zur Eröffnung war es für den Schanghai-Composite noch um rund 10 Prozent nach oben gegangen.

Chinas Wirtschaft bleibe weiter schwach, der Immobilienmarkt erhole sich nicht und es scheine schwierig für die Regierung, ihr Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen, befanden die Analysten von Cinda International.

Massiv unter Abgabedruck standen in Hongkong Immobilienwerte, allerdings nach einer zuvor gesehenen tagelangen Rally. Longfor reduzierten sich um 20,6, China Resources Land um 11,2 und China Vanke um 29 Prozent. Der Ausverkauf könnte eine Gelegenheit zum Einstieg bieten, kommentierte DBS Group Research den Rücksetzer. Auch wenn die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, sollte dies nicht übermäßig negativ aufgenommen werden, weil die Steuerpolitik im Allgemeinen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission falle. "Unserer Meinung nach ist eine Unterstützung der Fiskalpolitik nach wie vor zu erwarten", so die Experten.

An den anderen Handelsplätzen der Region fielen die Bewegungen deutlich moderater aus. So reduzierte sich der Nikkei-225 in Tokio um 1,0 Prozent auf 38.938 Punkte, der Kospi in Seoul büßte 0,6 Prozent ein. In Südkorea findet wegen des Feiertages "Hangeul" (Tag des koreanischen Alphabets) am Mittwoch kein Handel statt. Am Freitag steht dann die Zinsentscheidung der koreanischen Notenbank auf der Agenda, wobei mehrheitlich über eine Zinssenkung spekuliert wird.

Technologie- und Immobilienwerte mit Abgaben

Unter Druck standen Technologiewerte - nicht nur mit schwachen Vorgaben aus den USA, sondern auch mit negativen Nachrichten von Samsung Electronics und LG Electronics. Samsung Electronics hat im dritten Quartal zwar einen Gewinnsprung erzielt. Der Anstieg fiel aber deutlich geringer aus als im zweiten Quartal und blieb klar hinter den Erwartungen zurück. Für die Aktie ging es um 1,3 Prozent nach unten. Im Gefolge fielen SK Hynix um 3,6 Prozent.

LG Electronics hatte im dritten Quartal mit einer unerwartet schwachen Erholung der Nachfrage nach Fernsehern, anderer Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten zu kämpfen gehabt. Der operative Gewinn sank deutlich, während am Markt ein leichter Anstieg erwartet worden war. Die Aktie büßte 5,5 Prozent ein. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy stieg um 3,9 Prozent, nachdem hier vorläufige Ergebnisse über den Erwartungen ausgefallen waren.

In Sydney reduzierte sich der S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent. Mit dem Ausbleiben weiterer Stimulierungsmaßnahmen in China standen hier vor allem Minenwerte unter Druck. Fortescue fielen um 5,3 und BHP um 2,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.176,90 -0,3% +7,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.937,54 -1,0% +17,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.594,36 -0,6% -2,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.489,78 +4,6% +17,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.350,28 -7,6% +35,5% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.611,39 -0,4% +26,1% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.585,58 -0,4% +11,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.635,54 +0,0% +12,4% 11:00

BSE (Mumbai) 81.462,36 +0,5% +12,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,0983 +0,1% 1,0975 1,0964 -0,6%

EUR/JPY 162,31 -0,2% 162,59 162,72 +4,3%

EUR/GBP 0,8404 +0,2% 0,8388 0,8365 -3,1%

GBP/USD 1,3070 -0,1% 1,3084 1,3107 +2,7%

USD/JPY 147,78 -0,2% 148,15 148,41 +4,9%

USD/KRW 1.348,95 -0,0% 1.349,03 1.347,75 +3,9%

USD/CNY 7,0560 -0,2% 7,0688 7,0745 -0,6%

USD/CNH 7,0572 -0,2% 7,0705 7,0761 +2,0%

USD/HKD 7,7696 +0,0% 7,7664 7,7658 -0,5%

AUD/USD 0,6725 -0,5% 0,6760 0,6795 -1,2%

NZD/USD 0,6117 -0,2% 0,6127 0,6149 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 62.234,65 -1,8% 63.352,90 63.521,75 +42,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,98 77,14 -1,5% -1,16 +7,5%

Brent/ICE 79,76 80,93 -1,4% -1,17 +6,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.637,10 2.643,95 -0,3% -6,86 +27,9%

Silber (Spot) 31,18 31,73 -1,7% -0,54 +31,2%

Platin (Spot) 965,45 977,00 -1,2% -11,55 -2,7%

Kupfer-Future 4,44 4,57 -2,9% -0,13 +12,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2024 03:45 ET (07:45 GMT)