MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholung in Japan nach Talfahrt - Nikkei +10%

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem massiven Abverkauf am Vortag haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag teils kräftiger erholt.

Am deutlichsten zeigte sich dies in Japan, wo der Nikkei-Index um 10,2 Prozent stieg auf 34.676 Punkte, nachdem er am Montag um gut 12 Prozent eingebrochen war. Es war der größte prozentuale Tagesgewinn des Index seit Oktober 2008. Marktteilnehmer verwiesen hier auf Schnäppchenkäufe nach dem breiten Kursrutsch. Elektronik- und Industriewerte führten die Erholung an. So stiegen Tokyo Electron und Hitachi um jeweils rund 17 Prozent. Konjunkturdaten zeigten indessen Licht und Schatten. Während die Löhne in Japan gestiegen sind, gingen die Ausgaben privater Haushalte gegenüber dem Vorjahr deutlicher als erwartet zurück.

Am Devisenmarkt kam auch der Yen wieder zurück. Am Vortag war er als vermeintlich sicherer Währungshafen gesucht und hatte deutlich zum Dollar aufgewertet, was den Aktienmarkt zusätzlich belastet hatte. Der Dollar stieg nun wieder um 1,1 Prozent auf 145,72 Yen, nach Ständen um 143 Yen am Vortag.

Etwas erholt, allerdings nicht so deutlich wie in Tokio, schloss auch der Aktienmarkt in Südkorea. Der Kospi stieg um 3,3 Prozent, nach einem Minus von 8,8 Prozent zu Wochenbeginn.

Ausgelöst wurde die Talfahrt an den globalen Börsen durch zuletzt schwache US-Wirtschaftsdaten, vor allem des US- Arbeitsmarktberichts am Freitag. Diese schürten die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession und setzten die US-Börsen unter Abgabedruck. Die Wall Street hat am Montag zwar erneut deutlich nachgegeben, jedoch zeigte sich im Handelsverlauf eine Stabilisierung.

An den chinesischen Börsen gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,1 Prozent nach, auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite 0,2 Prozent fester. Hier hatten sich die Abgaben am Vortag gestützt von Konjunkturdaten in Grenzen gehalten.

An der Börse in Sydney legte der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent zu. Die australische Notenbank hat den Leitzins unverändert gelassen, ohne sich anderen großen Zentralbanken anzuschließen, die von kommenden Zinssenkungen sprachen, und warnte stattdessen, dass die Inflation noch für einige Zeit ein Problem bleiben werde. Der Leitzins der RBA wurde auf einem Zwölfjahreshoch von 4,35 Prozent belassen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.680,60 +0,4% +1,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 34.675,46 +10,2% -6,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.522,15 +3,3% -5,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.867,28 +0,2% -3,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.684,41 -0,1% -2,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.211,92 -1,0% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.568,65 +2,1% +5,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0940 -0,1% 1,0954 1,0964 -1,0%

EUR/JPY 159,43 +1,0% 157,85 156,89 +2,5%

EUR/GBP 0,8574 -0,0% 0,8574 0,8561 -1,2%

GBP/USD 1,2759 -0,1% 1,2776 1,2805 +0,2%

USD/JPY 145,72 +1,1% 144,11 143,08 +3,4%

USD/KRW 1.376,16 +0,8% 1.365,16 1.369,47 +6,0%

USD/CNY 7,1108 -0,1% 7,1155 7,1063 +0,2%

USD/CNH 7,1437 +0,1% 7,1372 7,1319 +2,0%

USD/HKD 7,7947 +0,1% 7,7858 7,7792 -0,2%

AUD/USD 0,6509 +0,2% 0,6496 0,6438 -4,4%

NZD/USD 0,5931 -0,1% 0,5938 0,5917 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 55.640,75 +2,2% 54.431,45 52.400,90 +27,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,53 72,94 +0,8% +0,59 +3,1%

Brent/ICE 76,74 76,30 +0,6% +0,44 +1,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.406,28 2.410,24 -0,2% -3,96 +16,7%

Silber (Spot) 26,91 27,30 -1,4% -0,39 +13,2%

Platin (Spot) 917,88 911,50 +0,7% +6,38 -7,5%

Kupfer-Future 3,99 4,00 -0,4% -0,01 +1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

