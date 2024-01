MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio Tagesausreißer mit Plus von 2%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend leichter haben sich am Mittwoch die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt, nachdem sich an der Wall Street am Vortag wenig getan hatte.

Der japanische Aktienmarkt entzog sich allerdings der Abwärtstendenz, für den Nikkei-Index ging es mit 2,0 Prozent auf 34.442 Punkte sogar kräftig nach oben. Unterstützung kam von der Devisenseite, wo sich der Yen zur gleichen Vortagszeit von 143,60 auf 145,10 je Dollar deutlich abgeschwächt hatte, was insbesondere für exportorientierte Unternehmen günstig ist. Aktien wie Sony (+3,8%), Olympus (+5,7%), TDK (+4,5%) oder Toyota (+1,9%) gehörten denn auch zu den größeren Gewinnern.

Im südkoreanischen Seoul (-0,8%) dürfte zum einen das fortgesetzte Säbelrasseln aus Nordkorea für Zurückhaltung gesorgt haben; Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un rief nicht nur zu einem Ausbau der nuklearen Abschreckung auf, sondern sagte auch, er werde nicht zögern, das Nachbarland zu "vernichten". Zum anderen dürften sich Anleger aber auch mit Blick auf die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der koreanischen Notenbank vorsichtig positioniert haben. Dazu hätten die Marktteilnehmer auch die Verbraucherpreise aus den USA bereits im Blick gehabt, hieß es. Diese werden am Donnerstag veröffentlich und könnten weitere Erkenntnisse über die künftige Zinsrichtung liefern.

Das Schwergewicht Samsung Electronics büßte nach den am Vortag enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen weitere 1,5 Prozent ein. Für der Halbleiterhersteller SK Hynix ging es ebenfalls nach enttäuschenden Zahlen um 2,8 Prozent nach unten.

In Schanghai (-0,5%) und Hongkong (-0,8% im Späthandel) ging es ebenfalls nach unten. Sydney beendete den Börsentag 0,7 Prozent niedriger. Hier half auch Zinszuversicht nicht, nachdem die veröffentlichten Verbraucherpreise für November laut Ökonomen darauf hindeuten, dass die Inflation im vierten Quartal deutlich niedriger ausfallen dürfte als von der Notenbank des Landes mit 4,5 Prozent erwartet. Damit werde eine weitere Zinserhöhung unwahrscheinlich bzw. sogar das Feld für Zinssenkungen später im Jahr bereitet.

Unter Druck standen Rohstoffaktien. BHP, Rio Tinto und Fortescue verbilligten sich um bis zu 2,3 Prozent. Worley waren vorübergehend ausgesetzt und büßten nach der Wiederaufnahme des Handels 2,3 Prozent ein. Hintergrund war ein Schiedsgerichtsverfahren des Ingenieursdienstleisters in Ecuador.

Alumina waren den zweiten Tag in Folge Tagessieger und profitierten weiter davon, dass Alcoa seine Raffinerie in Australien schließt, was höhere Aluminiumpreise zur Folge haben dürfte. Der Kurs schoss um 17 Prozent nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.468,50 -0,7% -1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 34.441,72 +2,0% +0,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.541,98 -0,8% -0,8% 07:00

Schanghai-Comp. 2.877,70 -0,5% -3,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -0,8% -4,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.164,65 -1,0% -1,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.487,52 -0,8% +3,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:49 % YTD

EUR/USD 1,0929 -0,0% 1,0929 1,0947 -1,0%

EUR/JPY 158,55 +0,4% 157,84 157,74 +1,9%

EUR/GBP 0,8610 +0,1% 0,8600 0,8597 -0,8%

GBP/USD 1,2693 -0,1% 1,2709 1,2734 -0,3%

USD/JPY 145,09 +0,5% 144,44 144,08 +3,0%

USD/KRW 1.323,10 +0,5% 1.316,77 1.316,92 +1,9%

USD/CNY 7,1141 +0,0% 7,1113 7,1025 +0,2%

USD/CNH 7,1872 +0,0% 7,1847 7,1701 +0,9%

USD/HKD 7,8192 +0,0% 7,8162 7,8142 +0,1%

AUD/USD 0,6694 +0,1% 0,6686 0,6702 -1,7%

NZD/USD 0,6234 -0,1% 0,6237 0,6247 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 45.954,41 -0,7% 46.274,76 46.697,75 +5,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,63 72,24 +0,5% +0,39 +0,7%

Brent/ICE 77,96 77,59 +0,5% +0,37 +1,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.028,03 2.030,15 -0,1% -2,12 -1,7%

Silber (Spot) 22,92 23,03 -0,5% -0,11 -3,6%

Platin (Spot) 933,15 933,50 -0,0% -0,35 -5,9%

Kupfer-Future 3,76 3,76 +0,1% +0,00 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

