MÄRKTE ASIEN/Meist etwas fester - Sydney vor Zinsentscheid leichter

HONGKONG / SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen ist es zum Start in die neue Woche meist etwas nach oben gegangen. Die chinesischen Aktienmärkte profitierten dabei etwas von einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank. Sie senkte den Zins für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,85 von 1,95 Prozent gesenkt, was einer Senkung des Satzes für 7-tägige Repo-Geschäfte im Juli folgt. In Tokio wurde wegen des Feiertags zum Herbstanfang am Montag nicht gehandelt.

In Schanghai stieg der Composite-Index um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 0,1 Prozent im Plus. Gesucht waren in Schanghai Aktien der Energiebranche, die dem Ölpreis nach oben folgten. Petrochina stiegen um 1,4 und CNOOC um 1,2 Prozent. Auch einige Bankaktien legten zu. Unter anderem verbesserten sich ICBC um 0,7 und Agricultural Bank of China um 1,5 Prozent.

In Hongkong explodiertem China Aoyuan um 106 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Multi Gold aus Nahost einen Anteil von 16,48 Prozent erworben hat und nun größter Aktionär des Immobilienentwicklers ist. Das stützte auch insgesamt die Stimmung im kriselnden Immobiliensektor etwas. China Vanke gewannen gut 2 Prozent. Im Technologiebereich verteuerten sich Xiaomi und Lenovo um je 2,9 Prozent.

In Seoul (+0,3%) bremste das Indexschwergewicht Samsung Electronics (-0,6%). Samsung und die in Taiwan ansässige TSMC (+0,4% in Taiwan) erwägen einem Medienbericht zufolge den Bau von Megafabriken in den Vereinigten Arabischen Emiraten. SK Hynix verbesserten sich dagegen um 3,1 Prozent. Korea Electric Power verbilligten sich um 8,4 Prozent, nachdem der Versorger die Strompreise nicht erhöht hatte.

Im australischen Sydney kam der S&P/ASX-200 von seinem am Freitag erreichten fünften Rekordhoch in Folge um 0,7 Prozent zurück. Dort hielten sich die Akteure in Erwartung des Zinsentscheids der Reserve Bank of Australia am Dienstag mit weiteren Käufen zurück. Mehrheitlich wird erwartet, dass die Zinsen unverändert bleiben werden, unter anderem nach zuletzt wiederholt soliden Arbeitsmarktdaten.

Die beiden Indexschwergewichte Commonwealth Bank und BHP, die für über 15 Prozent der Marktkapitalisierung des australischen Leitindex stehen, verloren 1,5 und 1,3 Prozent. Die Kurse der Supermarktketten Coles und Woolworths fielen um 3,3 und 3,4 Prozent. Die australische Wettbewerbsbehörde ermittelt wegen des Verdachts irreführender Preisnachlässe gegen die beiden Unternehmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.152,90 -0,7% +7,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 2.602,01 +0,3% -2,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.748,41 +0,4% -7,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.275,65 +0,1% +7,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.285,53 +0,6% +24,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.633,85 +0,3% +11,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.665,54 -0,2% +14,7% 11:00

BSE (Mumbai) 84.726,03 +0,2% +17,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 % YTD

EUR/USD 1,1140 -0,2% 1,1161 1,1177 +0,9%

EUR/JPY 160,30 -0,2% 160,61 159,77 +3,0%

EUR/GBP 0,8385 +0,0% 0,8381 0,8382 -3,3%

GBP/USD 1,3287 -0,2% 1,3319 1,3334 +4,4%

USD/JPY 143,89 -0,0% 143,89 142,97 +2,1%

USD/KRW 1.337,62 +0,4% 1.332,59 1.331,17 +3,1%

USD/CNY 7,0610 +0,2% 7,0485 7,0555 -0,6%

USD/CNH 7,0597 +0,2% 7,0457 7,0497 +2,0%

USD/HKD 7,7887 -0,0% 7,7908 7,7920 -0,3%

AUD/USD 0,6811 +0,1% 0,6806 0,6821 +0,0%

NZD/USD 0,6236 +0,0% 0,6235 0,6252 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.464,85 +1,0% 62.826,75 63.553,80 +45,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,31 71 +0,4% +0,31 +0,9%

Brent/ICE 74,79 74,49 +0,4% +0,30 -0,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.621,89 2.622,14 -0,0% -0,25 +27,1%

Silber (Spot) 30,67 31,18 -1,6% -0,50 +29,0%

Platin (Spot) 961,20 979,23 -1,8% -18,03 -3,1%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,2% -0,01 +8,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2024 04:12 ET (08:12 GMT)