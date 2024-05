MÄRKTE ASIEN/Schwach - Aktien von Chip-Herstellern unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation und einer sich verzögernden Zinswende haben am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien erneut ins Minus gedrückt. Dazu kamen Verluste im Technologie-Sektor, wo die Investoren nach den jüngsten Aufschlägen verstärkt Gewinne mitnahmen. Daher ging es an technologielastigen Börsen wie Tokio, Seoul und Hongkong mit Abgaben zwischen 1,3 und 1,6 Prozent am stärksten nach unten.

In Australien baute der S&P/ASX 200 seine Vortagesverluste um weitere 0,5 Prozent aus und verzeichnete damit den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Hier hatte der stärker als erwartete Anstieg der Verbraucherpreise im April, die zweite Zunahme in Folge, am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia weiter schwinden lassen. Diese sei nun "praktisch ausgeschlossen", hieß es.

Vor diesem Hintergrund wurde mit Spannung auf die am Freitag anstehenden Preisdaten aus den USA gewartet. Hier wird der Deflator der persönlichen Ausgaben bekannt gegeben, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß zur Steuerung des Zinskurses gilt.

Technologiewerte unter Druck

Die Technologiewerte der Region standen unter Abgabedruck. Vor allem die Aktien von Chipherstellern, die am stärksten von der jüngsten KI-Rally profitiert haben, gaben nach. So fielen in Tokio die Papiere von Advantest um 6,1 Prozent und in Seoul knickten die Titel von Speicherchiphersteller SK Hynix um 3,4 Prozent ein. Für Samsung Electronics ging es um 2,3 Prozent nach unten.

Dagegen stiegen in Schanghai die Aktien von Elektroautoherstellern. Die chinesische Regierung hat einen Aktionsplan zur Emissionsreduzierung veröffentlicht und erklärt, Kaufbeschränkungen für Autos mit alternativen Antrieben aufzuheben. Für die Aktien von SAIC Motor ging es um 0,6 Prozent aufwärts und BYD legten um 1,4 Prozent zu. Der Schanghai-Composite verlor 0,6 Prozent. Hier wird auf die zum Wochenschluss auf der Agenda stehenden Einkaufsmanagerindizes für Mai gewartet.

BHP gibt Übernahmeplan für Anglo American auf

Die BHP-Aktie fiel in Sydney um 1,7 Prozent. Der Bergbaukonzern lässt die Pläne fallen, den Wettbewerber Anglo American zu übernehmen und zieht sich nach der ablehnenden Haltung des Konkurrenten formell zurück. Der Konzern hatte bis 17 Uhr Londoner Zeit am Mittwoch eine Frist einzuhalten, um sich in dieser Angelegenheit zu äußern. BHP hatte zuvor eine weitere Fristverlängerung für sein Übernahmeangebot an Anglo American gefordert, um sich mit dem Konkurrenten über die rund 50 Milliarden Dollar schwere Transaktion zu einigen. Laut Anglo American ist BHP aber auf fundamentale Bedenken nicht eingegangen. Im Gefolge verloren Rio Tinto 1,5 Prozent und Fortescue 3,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.628,20 -0,5% +0,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.054,13 -1,3% +15,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.635,44 -1,6% -0,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.091,68 -0,6% +3,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.218,12 -1,4% +8,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.364,48 -1,4% +19,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.318,54 -0,1% +2,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.605,28 -0,0% +10,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0799 -0,0% 1,0804 1,0856 -2,2%

EUR/JPY 169,13 -0,7% 170,26 170,51 +8,7%

EUR/GBP 0,8502 -0,0% 0,8505 0,8502 -2,0%

GBP/USD 1,2702 -0,0% 1,2704 1,2769 -0,2%

USD/JPY 156,60 -0,6% 157,59 157,07 +11,1%

USD/KRW 1.378,36 +0,5% 1.371,68 1.364,52 +6,2%

USD/CNY 7,0983 -0,2% 7,1132 7,1090 -0,0%

USD/CNH 7,2585 -0,2% 7,2732 7,2675 +2,0%

USD/HKD 7,8167 +0,0% 7,8139 7,8131 +0,1%

AUD/USD 0,6603 -0,1% 0,6612 0,6659 -3,0%

NZD/USD 0,6098 -0,3% 0,6116 0,6143 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 67.819,34 +0,3% 67.616,98 68.248,57 +55,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,94 79,23 -0,4% -0,29 +8,8%

Brent/ICE 83,29 83,60 -0,4% -0,31 +8,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.336,96 2.338,12 -0,0% -1,17 +13,3%

Silber (Spot) 31,57 31,98 -1,3% -0,41 +32,8%

Platin (Spot) 1.032,75 1.040,50 -0,7% -7,75 +4,1%

Kupfer-Future 4,72 4,80 -1,6% -0,08 +20,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

