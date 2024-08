MÄRKTE ASIEN/Schwindende Sorge vor US-Rezession schiebt Börsen an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Angetrieben von guten US-Vorgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit teils deutlichen Aufschlägen. Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten haben die Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA zerstreut, die zuletzt für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatten. Zugleich blieb die Zinssenkungsfantasie aber erhalten, wobei der Markt nun aber wieder eher auf einen normalen Zinsschritt nach unten um 25 Basispunkte und nicht einen großen um 50 im September setzt.

Besonders deutlich fallen die Aufschläge in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 3,1 Prozent nach oben geht. Der Kospi in Seoul legt nach der Feiertagspause am Vortag um 1,8 Prozent zu. Beide Handelsplätze verzeichnen die stärksten Gewinne im Wochenverlauf in der Region und sind auf Kurs für Wochengewinne zwischen 7 und 8,5 Prozent. Sie erholen sich damit von vier aufeinanderfolgenden Wochen mit Verlusten.

Die Stimmung in Japan hatte sich in dieser Woche auch verbessert, nachdem Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal besser ausgefallen waren als erwartet. Die Analysten von JP Morgan weisen allerdings darauf hin, dass die jüngsten Kursgewinne vor allem auf inländische Käufe zurückzuführen seien und dass ausländische Anleger weiterhin zurückhaltend seien.

Der Schanghai-Composite legt um 0,1 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verzeichnet ein Plus von 1,7 Prozent, angetrieben von deutlichen Aufschlägen bei JD.com und Alibaba. Für Alibaba geht es um 4,1 Prozent nach oben, obwohl die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal hinter den Erwartungen der Analysten geblieben sind. Hier stützen Spekulationen, dass der Konzern sein Listing in Hongkong aufwerten will, um auch Käufe durch Anleger vom chinesischen Festland zu ermöglichen.

JD.com steigen um 8,9 Prozent. Der E-Commerce-Konzern hat den Gewinn im zweiten Quartal nahezu verdoppelt. Die Citi-Analysten bezeichnen den deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns als "stark".

In Südkorea sind die Blicke der Anleger auch auf die Zinsentscheidung der Bank of Korea in der kommenden Woche gerichtet. Hier wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Leitzinses gerechnet. Doch gehen Analysten von einer Zinssenkung im Oktober oder November aus. Die stabile Kerninflation, eine wahrscheinliche Zinssenkung der US-Notenbank im September und eine schwächere Wachstumsdynamik im Inland dürften eine solche Entscheidung unterstützen, heißt es. "Wir erwarten, dass die Notenbank auf der August-Sitzung ein stärkeres Signal für eine Lockerung der Geldpolitik aussenden wird", heißt es von Goldman Sachs.

Bei den Einzelwerten in Seoul gewinnen Hyundai Motor 5,8 Prozent. Das Unternehmen hat ein sicheres Batterie-System für Elektrofahrzeuge vorgestellt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.944,40 +1,0% +4,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.875,58 +3,1% +8,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.692,46 +1,8% +1,4% 08:00

Schanghai-Comp. 2.880,01 +0,1% -3,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.396,26 +1,7% +0,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.351,93 +1,1% +1,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.617,81 +0,3% +10,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0979 +0,1% 1,0973 1,1014 -0,6%

EUR/JPY 163,49 -0,2% 163,83 162,13 +5,1%

EUR/GBP 0,8531 -0,1% 0,8536 0,8570 -1,7%

GBP/USD 1,2870 +0,1% 1,2856 1,2851 +1,1%

USD/JPY 148,92 -0,3% 149,32 147,21 +5,7%

USD/KRW 1.366,33 +0,4% 1.366,33 1.356,34 +5,3%

USD/CNY 7,1373 +0,3% 7,1373 7,1265 +0,5%

USD/CNH 7,1764 -0,1% 7,1809 7,1578 +2,0%

USD/HKD 7,7950 -0,0% 7,7965 7,7898 -0,2%

AUD/USD 0,6623 +0,2% 0,6612 0,6624 -2,7%

NZD/USD 0,6011 +0,4% 0,5988 0,6007 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 58.142,55 +0,9% 57.607,50 58.068,45 +33,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,80 78,16 -0,5% -0,36 +9,1%

Brent/ICE 80,76 81,04 -0,3% -0,28 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.453,50 2.456,48 -0,1% -2,99 +19,0%

Silber (Spot) 28,17 28,43 -0,9% -0,26 +18,5%

Platin (Spot) 952,90 957,50 -0,5% -4,60 -3,9%

Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,5% -0,02 +4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

