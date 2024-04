MÄRKTE ASIEN/Stimmung deutlich aufgehellt - Schanghai hängt zurück

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien haben sich die Indizes am Montag erholt. Der anfängliche Schreck und die Verunsicherung am Freitag nach der Vergeltungsmaßnahme Israels gegen Iran ebbte weiter ab abgeebbt, weil der Gegenschlag sehr verhalten ausfiel und beide Seiten offenbar die Situation nicht weiter eskalieren wollen. Entsprechend berichteten Marktteilnehmer vielerorts von Schnäppchenkäufen. Die entspannte Stimmung spiegelte sich auch in sinkenden Preisen für Öl und das Gold wider. Das Edelmetall war als sicherer Hafen in Krisenzeiten nicht mehr gesucht und verbilligte sich um 1,5 Prozent.

Bis auf den Index der Börse in Schanghai (-0,7%) ging es überall mit den Kursen nach oben. Dass die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für ein- und fünfjährige Bankkredite unverändert ließ, sorgte für keinen Impuls. Dies war so bereits erwartet worden.

In Tokio gewann der Nikkei-225 nach einem Schlussspurt 1,0 Prozent auf 37.439 Zähler. Leichte Unterstützung kam vom Yen, der auf seinem 34-Jahrestief weiter eher zur Schwäche neigte und nun auf dem Weg Richtung 155 je Dollar ist. Japanische Exporte werden dadurch billiger.

In Seoul betrug das Plus gut 1,4 und in Sydney 1,1 Prozent. Der HSI in Hongkong war mit einem Plus von 1,7 Prozent (Späthandel) Tagessieger. In Seoul sorgten vorläufige Exportdaten für Unterstützung. Sie zeigten für die ersten 20 März-Tage ein anhaltend stabiles Wachstum. Hier legten unter anderem die Kurse von Hana Financial Group (+8,8%), KB Financial (+9,1%) oder auch Hyundai Motor (+4,3%) kräftig zu. Samsung Electronics schlossen dagegen angesichts der jüngsten Schwäche im Technologiesektor weltweit 1,9 Prozent im Minus.

Gegen die negative Tendenz in Schanghai konnten sich dort Aktien aus dem Versicherungssektor stemmen wie beispielsweise New China Life Insurance oder China Pacific Insurance. Händler vermuteten dahinter, dass Peking staatlichen Medien zufolge Autoversicherungen für neue Elektrofahrzeuge erschwinglicher machen will.

In Hongkong ging es für Li Auto gegen die feste Tendenz um 6,5 Prozent nach unten. Der Autohersteller hat Preissenkungen für seine Modelle angekündigt.

In Tokio verbilligten sich Nissan Motor um 2,9 Prozent. Der Autobauer hatte am Freitag nachbörslich Geschäftszahlen präsentiert und seinen Gewinnausblick gesenkt. Ohne neue Nachrichten machten Nissin Foods einen Satz um 4,6 Prozent, Mitsubishi UFJ Financial Group verteuerten sich um 3,1 Prozent. Deutliche Verluste verzeichneten nach sehr schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte die Halbleiteraktien Advantest (-3,9%) und Tokyo Electron(-3,2%).

An der Börse in Sydney ging es für Boss Energy um 3,7 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen von der ersten Uranproduktion in seinem Honeymoon-Projekt berichtet hatte. South32 schnellten um 5,6 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen rechnet damit, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis die Manganexporte nach Wirbelsturmschäden wieder aufgenommen werden können, es sei denn, es wird eine alternative Transportmöglichkeit gefunden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.649,20 +1,1% +0,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.438,61 +1,0% +10,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.629,44 +1,4% -1,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.044,62 -0,7% +2,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.551,00 +2,0% -4,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 19.411,22 -0,6% +8,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.222,93 +1,5% -2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.559,15 +0,7% +6,4% 11:00

BSE (Mumbai) 73.331,82 +0,3% +1,5% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,0664 +0,0% 1,0660 1,0646 -3,5%

EUR/JPY 164,94 +0,1% 164,70 164,36 +6,0%

EUR/GBP 0,8615 -0,0% 0,8618 0,8560 -0,7%

GBP/USD 1,2377 +0,0% 1,2372 1,2436 -2,8%

USD/JPY 154,67 +0,1% 154,49 154,41 +9,8%

USD/KRW 1.378,59 +0,3% 1.374,77 1.381,74 +6,2%

USD/CNY 7,2432 +2,0% 7,1006 7,2403 +2,0%

USD/CNH 7,2498 -0,0% 7,2510 7,2517 +2,0%

USD/HKD 7,8344 +0,0% 7,8322 7,8310 +0,3%

AUD/USD 0,6430 +0,2% 0,6418 0,6415 -5,6%

NZD/USD 0,5907 +0,3% 0,5892 0,5890 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 66.311,19 +2,4% 64.752,93 64.325,06 +52,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,01 83,14 -1,4% -1,13 +12,9%

Brent/ICE 86,06 87,29 -1,4% -1,23 +12,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.355,92 2.392,50 -1,5% -36,58 +14,2%

Silber (Spot) 27,71 28,69 -3,4% -0,98 +16,6%

Platin (Spot) 926,95 936,05 -1,0% -9,10 -6,6%

Kupfer-Future 4,49 4,50 -0,1% -0,00 +15,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

