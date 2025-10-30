Koreanischer Autobauer Hyundai erleidet Gewinneinbruch wegen US-Zöllen

SEOUL (dpa-AFX) - Der koreanische Autobauer Hyundai (Hyundai Motor) hat im dritten Quartal trotz eines rekordhohen Umsatzes wegen der US-Zölle einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Gewinn unter dem Strich sackte um gut ein Fünftel auf 2,5 Billionen Won (1,5 Mrd Euro) ab, wie der in den USA stark vertretene Hersteller am Donnerstag in Seoul mitteilte. Allein die höheren Zölle hätten das operative Ergebnis mit 1,8 Billionen Won belastet, hieß es. Dabei zog der Umsatz um fast neun Prozent auf 46,7 Billionen Won an, weil Hyundai den Absatz weltweit um 2,6 Prozent auf 1,04 Millionen Fahrzeuge steigern konnte. Die Aktie fiel auf die Nachrichten deutlich um 6,5 Prozent.

Die USA sind der größte Markt für Hyundai. Im vergangenen Monat hatten die Koreaner ihre Gewinnprognosen trotz verbesserter Umsatzaussichten gesenkt. Das Unternehmen fährt die Investitionen in den USA hoch, um mit den Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump klarzukommen. Das trübt den Ausblick für Anleger ein./men/tav/mis