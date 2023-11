MÄRKTE ASIEN/Tokio profitiert weiter von BoJ - PMI bremsen in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Positive Vorzeichen überwiegen am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und China. Stützend wirken gute Vorgaben der US-Börsen, während der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch die Anleger vorsichtig agieren lässt.

Angeführt werden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der erneut davon profitiert, dass die Bank of Japan am Dienstag ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs im Großen und Ganzen bekräftigt hat. Der Nikkei-225-Index steigt um 2,2 Prozent. Aktien von Murata Manufacturing springen um 9,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose erhöht hat.

Der Yen erholt sich leicht nach Berichten, dass das japanische Finanzministerium zugunsten der Landeswährung intervenieren wolle, um deren Schwäche aufzuhalten. Aktuell werden für einen Dollar etwa 151,30 Yen gezahlt; am Dienstag erreichte der Greenback sein Jahreshoch bei 151,72 Yen.

Die chinesischen Börsen werden dagegen vom Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) gebremst, der ebenso wie der offizielle Einkaufsmanagerindex am Dienstag die Schwäche der heimischen Wirtschaft belegt. Allerdings nähren die enttäuschenden Konjunkturdaten auch die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli, was die Aktienkurse etwas unterstützt. Der Composite-Index steigt in Schanghai um 0,2 Prozent. In Hongkong steht der Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent höher. Unter den Einzelwerten verteuern sich Kweichow Moutai in Schanghai um 6,5 Prozent. Der Branntweinhersteller hat Preiserhöhungen von durchschnittlich 20 Prozent angekündigt.

Überzeugende Oktober-Daten zu den südkoreanischen Exporten verhelfen dem Kospi in Seoul zu einem Plus von 0,9 Prozent. Die Ausfuhren stiegen im vergangenen Monat erstmals wieder, nachdem sie ein Jahr lang stetig zurückgegangen waren.

Der australische Aktienmarkt schloss derweil 0,9 Prozent höher, gestützt von Eisenerzaktien. BHP, Rio Tinto und Fortescue verbuchten Kursgewinne von 1,6 bis 2,5 Prozent. BHP zeigten sich dabei unbeeindruckt davon, dass der CEO des Konzerns auf der Hauptversammlung von unverändert andauernder Unsicherheit bezüglich der chinesischen Wirtschaft gesprochen hatte. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.838,30 +0,8% -2,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.532,08 +2,2% +17,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.299,40 +0,9% +2,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.026,21 +0,2% -2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.125,33 +0,1% -12,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.071,55 +0,1% -5,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.438,73 -0,2% -3,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0568 -0,1% 1,0580 1,0606 -1,3%

EUR/JPY 159,92 -0,1% 160,13 159,33 +13,9%

EUR/GBP 0,8709 +0,0% 0,8706 0,8735 -1,6%

GBP/USD 1,2134 -0,1% 1,2152 1,2143 +0,3%

USD/JPY 151,32 -0,0% 151,36 150,23 +15,4%

USD/KRW 1.356,76 +0,2% 1.353,69 1.351,31 +7,5%

USD/CNY 7,1844 +0,0% 7,1842 7,2428 +4,1%

USD/CNH 7,3377 -0,0% 7,3408 7,3328 +5,9%

USD/HKD 7,8242 +0,0% 7,8238 7,8236 +0,2%

AUD/USD 0,6330 -0,2% 0,6340 0,6357 -7,1%

NZD/USD 0,5807 -0,0% 0,5810 0,5839 -8,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.434,07 -0,5% 34.589,90 34.295,53 +107,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,14 81,02 +0,1% +0,12 +5,0%

Brent/ICE 85,26 85,02 +0,3% +0,24 +4,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.978,47 1.984,16 -0,3% -5,69 +8,5%

Silber (Spot) 22,62 22,85 -1,0% -0,23 -5,6%

Platin (Spot) 930,75 936,90 -0,7% -6,15 -12,9%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,2% -0,01 -4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

