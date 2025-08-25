Rio Tinto Aktie
Rio Tinto unterbricht Arbeiten in Guinea - Stipp am Simandou-Eisenerzprojekt
Ein Angestellter einer Vertragsfirma starb am Freitag auf dem Gelände der SimFer-Mine in der Region Nzerekore in Guinea. Das Unternehmen machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall oder zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt.
Simandou ist eines der größten und reichsten unerschlossenen Eisenerzvorkommen der Welt. Rio Tinto erschließt einen Teil der Lagerstätte gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter der Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet mit Ausgaben in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar für das Projekt. Vergangenen Monat teilte Rio Tinto mit, dass das Projekt schneller als geplant voranschreitet und die erste Lieferung im November erwartet wird.
Bildquelle: Aaron Bunch/Getty Images,PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images