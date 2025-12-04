Mando Aktie

Mando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12C81 / ISIN: KR7204320006

04.12.2025 08:58:41

MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Koreanische Autoaktien weiter erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den meisten asiatischen Aktienmärkten hat am Donnerstag nach einer leicht positiven US-Vorgabe ein freundlicher Grundton geherrscht. An der Wall Street hatten sich angesichts schwacher Daten vom Arbeitsmarkt die Erwartungen einer Zinssenkung am 10. Dezember nochmals verfestigt und die Stimmung für Aktien gestützt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird bei rund 90 Prozent gesehen. Der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Sektor zeigte wider Erwarten keinen Stellenzuwachs, sondern einen kleinen Stellenabbau.

Nun dürfte allenfalls noch der Inflationsbericht zu den privaten Konsumausgaben am Freitag für Störfeuer hinsichtlich der Zinserwartungen sorgen, weshalb sich im Vorfeld eine gewisse Zurückhaltung an den Börsen bemerkbar machte.

In Tokio schoss der Nikkei-225-Index um 2,3 Prozent nach oben auf 51.028 Punkte und stellte mit weitem Abstand den Tagesgewinner. Favorisiert wurden dort Aktien aus dem Technologiesegment, besonders dem Halbleiterbereich. Renesas machten einen Satz um 10,3 Prozent, Tokyo Electron stiegen um 3,2 Prozent und Softbank Group sprangen um über 9 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen zeigten sich die Indizes wenig verändert nach zuletzt mauen Konjunkturdaten, die aber zugleich Spekulationen über weitere Stimuli aus Peking nährten. In Seoul gab der Kospi um 0,2 Prozent nach. In Sydney ging der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Tag. Dort stützte nach zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten wieder aufkeimende Zinssenkungshoffnung. Am Berichtstag wurde diese durch gesunkene australische Exporte erneut genährt.

Aktien südkoreanischer Automobilhersteller und -zulieferer legten weiter zu, nachdem die Senkung der US-Zölle auf koreanische Fahrzeuge und Autoteile von 25 auf 15 Prozent formell bestätigt worden war. Hyundai Motor verteuerten sich um weitere 6,4 Prozent und verzeichneten den dritten Handelstag in Folge Kursgewinne. Die Aktie des Tochterunternehmens Hyundai Mobis, das Autoteile herstellt, stieg um 8,8 Prozent. HL Mando legten um 3,6 Prozent zu. Kia stiegen um 1,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.618,40 +0,3% +5,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.028,42 +2,3% +23,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.028,51 -0,2% +67,9% 07:30

Shanghai-Comp. 3.875,79 -0,1% +16,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.863,67 +0,4% +30,0% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:52 % YTD

EUR/USD 1,1659 -0,1 1,1671 1,1642 +12,0%

EUR/JPY 181,12 -0,0 181,15 181,23 +11,2%

EUR/GBP 0,8741 -0,0 0,8742 0,8792 +6,3%

GBP/USD 1,3338 -0,1 1,3351 1,3242 +5,9%

USD/JPY 155,35 0,1 155,22 155,67 -0,9%

USD/KRW 1.472,90 0,5 1.466,13 1.467,89 -0,5%

USD/CNY 7,0796 0,1 7,0730 7,0756 -2,0%

USD/CNH 7,0630 0,1 7,0574 7,0602 -3,7%

USD/HKD 7,7836 -0,0 7,7844 7,7835 +0,2%

AUD/USD 0,6613 0,2 0,6600 0,6579 +6,0%

NZD/USD 0,5771 -0,0 0,5772 0,5746 +2,4%

BTC/USD 93.130,65 -0,8 93.834,75 93.000,70 -8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 58,95 +0,7% +0,39 -18,8%

Brent/ICE 63,08 62,67 +0,7% +0,41 -16,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.190,96 4.203,20 -0,3% -12,24 +61,4%

Silber 57,52 58,5 -1,7% -0,98 +95,4%

Platin 1.419,47 1.433,88 -1,0% -14,41 +61,6%

Kupfer 5,31 5,31 +0,0% +0,00 +29,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 02:59 ET (07:59 GMT)

