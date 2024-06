MÄRKTE ASIEN/Überwiegend Verluste - Freundliche Tendenz in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die meisten Börsen in Ostasien tendieren am Montag im Handelsverlauf leichter. Auch in Sydney liegt das Börsenbarometer mit 0,8 Prozent im Minus. Eine Ausnahme macht Tokio. Der Nikkei-225-Index liegt 0,6 Prozent im Plus bei 38.830 Punkten. Unterstützt wird er vom Yen, der seine Talfahrt fortsetzt angesichts ausbleibender Signale der japanischen Notenbank, den ultraexpansiven Kurs zu verlassen. Der Dollar wird mit 159,70 Yen gehandelt, zur gleichen Zeit am Freitag waren es noch etwa 158,90. Der Yen notiert damit im Bereich eines 34-Jahrestiefs. Das schürt Spekulationen, dass die japanische Notenbank mit Interventionen versuchen könnte, den Yen zu stützen.

In Hongkong (-1,0%) zeigen sich Automobilaktien schwächer, verkauft werden auch Papiere aus dem chronisch kriselnden Immobiliensektor. Abgegeben werden aber auch Technologieaktien, deren Branchenindex um 1,7 Prozent nachgibt. Marktteilnehmer warteten auf neue Daten zu den Gewinnen der Industrieunternehmen im späteren Wochenverlauf, um neue Erkenntnisse über die Lage der Konjunktur in China zu erhalten, heißt es.

Auch im südkoreanischen Seoul werden Technologiewerte gegeben. SK Hynix verbilligen sich beispielsweise um 5,8 und Hanmi Semiconductor um 4,3 Prozent. Samsung Electronics liegen dagegen gut behauptet.

In Sydney büßen Webjet 1,1 Prozent ein. Das Unternehmen plant, sein Verbrauchergeschäft auszugliedern. Der Kasinobetreiber Star Entertainment hat mit einer Gewinnwarnung aufgewartet und will nun seine Kosten schneller senken. Der Kurs verliert knapp 6 Prozent.

Papiere von Supermarktaktien stehen im Fokus mit der Ankündigung der Behörden, die Vorschriften zu verschärfen. Woolworths kommen um 0,6 Prozent zurück.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.732,70 -0,8% +1,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.830,55 +0,6% +15,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.761,80 -0,8% +4,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.977,24 -0,7% +0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.844,89 -1,0% +5,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.304,85 -0,0% +2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.589,87 -0,0% +9,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0694 +0,0% 1,0691 1,0695 -3,2%

EUR/JPY 170,78 +0,0% 170,77 169,95 +9,8%

EUR/GBP 0,8458 +0,0% 0,8457 0,8456 -2,5%

GBP/USD 1,2644 +0,0% 1,2643 1,2649 -0,7%

USD/JPY 159,69 -0,0% 159,73 158,90 +13,3%

USD/KRW 1.389,82 -0,2% 1.389,82 1.390,12 +7,1%

USD/CNY 7,1179 -0,0% 7,1179 7,1162 +0,3%

USD/CNH 7,2897 -0,0% 7,2900 7,2879 +2,0%

USD/HKD 7,8056 -0,0% 7,8064 7,8021 -0,1%

AUD/USD 0,6637 +0,0% 0,6637 0,6655 -2,5%

NZD/USD 0,6112 +0,0% 0,6111 0,6123 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 62.893,01 -1,4% 63.784,17 64.660,02 +44,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,66 80,73 -0,1% -0,07 +12,5%

Brent/ICE 85,17 85,24 -0,1% -0,07 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.324,80 2.322,05 +0,1% +2,75 +12,7%

Silber (Spot) 29,56 29,54 +0,0% +0,01 +24,3%

Platin (Spot) 992,08 996,18 -0,4% -4,10 +0,0%

Kupfer-Future 4,43 4,44 -0,3% -0,02 +12,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

June 24, 2024