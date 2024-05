MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Berichtssaison sorgt für Bewegung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Im Allgemeinen hielten sich die Anleger im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittwoch zurück, hieß es aus dem Markt. Die Preisdaten könnten Hinweise darauf geben, wann die Fed erstmals die Leitzinsen senkt. Die Berichtssaison sorgte indessen für Bewegung bei Einzelwerten.

In Tokio schloss der Nikkei-225 um 0,5 Prozent höher bei 38.356 Punkten. Leichte Abschläge wurden wieder aufgeholt. Suzuki Motor stiegen um 6,4 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Autoherstellers um 21 Prozent gestiegen ist. Auch Suntory Beverage & Food gewannen deutlich um 6,9 Prozent, gestützt von guten Erstquartalszahlen mit einem um 39 Prozent gestiegenen Nettogewinn. Eneos Holdings rückten nach der Zahlenvorlage um 10,8 Prozent vor. Inpex gaben nach Veröffentlichung von Quartalszahlen 0,2 Prozent nach. Im weiteren Tagesverlauf werden auch Sony Group (+0,4%) Geschäftszahlen vorlegen.

In Hongkong tritt der HSI im späten Handel auf der Stelle, der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland gab leicht um 0,1 Prozent nach. In Hongkong warteten die Teilnehmer auf neue Geschäftszahlen der Technologieriesen Tencent (+0,9%) und Alibaba (+2,0%) im späteren Tagesverlauf. ESR Group machten einen Kurssprung um 22 Prozent, nachdem der Immobilienfondsmanager ein Privatisierungsangebot von einer Gruppe von Investoren erhalten hat.

In Seoul rückte der Kospi um 0,1 Prozent vor. Die Aktie des Lebensmittelunternehmens CJ ChilJedang gab nach Vorlage von Quartalszahlen 5,0 Prozent nach.

Die Börse in Sydney gab um 0,3 Prozent nach. Die australische Regierung wird im Tagesverlauf den Jahreshaushalt vorlegen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.726,80 -0,3% +1,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.356,06 +0,5% +14,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.730,34 +0,1% +2,8% 08:00

Schanghai-Comp. 3.145,77 -0,1% +5,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.107,80 -0,0% +11,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.985,85 +0,6% +17,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.305,95 +0,1% +1,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.606,84 +0,2% +10,0% 11:00

BSE (Mumbai) 72.776,13 0% +0,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:34 % YTD

EUR/USD 1,0787 -0,0% 1,0789 1,0778 -2,3%

EUR/JPY 168,77 +0,1% 168,55 168,00 +8,5%

EUR/GBP 0,8596 +0,0% 0,8592 0,8607 -0,9%

GBP/USD 1,2549 -0,1% 1,2558 1,2522 -1,4%

USD/JPY 156,46 +0,2% 156,22 155,88 +11,0%

USD/KRW 1.369,65 +0,2% 1.366,31 1.368,48 +5,5%

USD/CNY 7,0949 +0,0% 7,0931 7,2348 -0,1%

USD/CNH 7,2446 +0,1% 7,2394 7,2416 +2,0%

USD/HKD 7,8115 -0,0% 7,8122 7,8116 +0,0%

AUD/USD 0,6604 -0,0% 0,6607 0,6604 -3,0%

NZD/USD 0,6022 +0,1% 0,6016 0,6009 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.843,53 -1,7% 62.884,99 62.665,95 +42,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,15 79,12 +0,0% +0,03 +9,1%

Brent/ICE 83,36 83,36 0% 0 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.337,18 2.336,77 +0,0% +0,42 +13,3%

Silber (Spot) 28,31 28,23 +0,3% +0,08 +19,1%

Platin (Spot) 1.003,68 1.000,98 +0,3% +2,70 +1,2%

Kupfer-Future 4,84 4,80 +0,8% +0,04 +23,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

