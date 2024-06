MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio trotzt Renditeanstieg

Von Herbert Rude

TOKIO/FRANKFURT (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen hat sich am Montag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die Märkte in Shanghai und Hongkong waren wegen des chinesischen Drachenbootfests geschlossen, der Markt in Sydney wegen des Geburtstags des Königs. In Tokio stiegen die Kurse deutlicher, in Südkorea, Singapur und Malaysia ging es nach unten. In Indien trat der Markt mehr oder weniger auf der Stelle.

Viele Marktteilnehmer in Asien warteten bereits auf die Notenbanksitzungen zur Wochenmitte in den USA und zum Wochenausklang in Japan. Im Vorfeld zogen die Renditen der Anleihen überwiegend an.

Mit dem Plus von gut 1,0 Prozent auf 39.054 im Nikkei-225-Index steckte der Markt in Tokio die schwachen Vorlagen aus den USA und die anziehenden Renditen nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht gut weg. Die Rendite der 5-jährigen japanischen Staatsanleihen stieg um 3,5 Basispunkte auf 0,585 Prozent, die der 10-jährigen um 4,5 Basispunkte auf 1,015 Prozent.

Vom festeren Dollar profitierten unter anderem die Aktien aus dem Finanzbereich und die Autotitel, so Honda die um 2,4 Prozent anzogen. Resona Holdings stiegen um 2,1 Prozent. Aber auch ausgewählte Technologieaktien schlossen sich der freundlichen Tendenz an, so Hitachi mit einem Plus von 4,9 Prozent.

In Seoul verlor der Kospi 0,8 Prozent. Tendenziell unter Druck standen Finanztitel: Im Finanzbereich fielen Samsung Fire & Maringe Insurance um 2,2 und KB Financial Group um 2,1 Prozent. Samsung Electronics gaben um 2,1 Prozent nach, belastet von einem Tarfstreit. Stärker unter Druck gerieten die Aktie von Netmarble, einem Entwickler von Videospielen. Sie verlor 5,9 Prozent. Im Sog gaben NCsoft 3,7 Prozent ab.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag +3,6%

Nikkei-225 (Tokio) 39.038,16 +0,9% +15,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.701,17 -0,8% +1,7% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag +2,6%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +7,6%

Straits-Times (Sing.) 3.324,29 -0,2% +2,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.614,02 -0,2% +11,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 % YTD

EUR/USD 1,0763 -0,1% 1,0774 1,0764 -2,6%

EUR/JPY 168,93 +0,0% 168,90 168,91 +8,6%

EUR/GBP 0,8461 -0,0% 0,8465 0,8462 -2,5%

GBP/USD 1,2721 -0,1% 1,2728 1,2722 -0,1%

USD/JPY 156,95 +0,1% 156,76 156,91 +11,4%

USD/KRW 1.375,57 -0,3% 1.379,56 1.374,95 +6,0%

USD/CNY 7,1065 -0,0% 7,1070 7,1074 +0,1%

USD/CNH 7,2657 +0,0% 7,2656 7,2651 +2,0%

USD/HKD 7,8132 +0,0% 7,8112 7,8131 +0,1%

AUD/USD 0,6595 +0,2% 0,6580 0,6596 -3,1%

NZD/USD 0,6112 +0,1% 0,6106 0,6113 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 69.442,30 -0,4% 69.755,59 69.396,62 +59,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,69 75,53 +0,2% +0,16 +4,4%

Brent/ICE 79,90 79,62 +0,4% +0,28 +4,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.296,25 2.293,78 +0,1% +2,47 +11,3%

Silber (Spot) 29,69 29,18 +1,8% +0,52 +24,9%

Platin (Spot) 974,15 968,20 +0,6% +5,95 -1,8%

Kupfer-Future 4,49 4,48 +0,1% +0,01 +14,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2024 04:25 ET (08:25 GMT)