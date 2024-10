MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Autosektor fest mit "Ja" zu Einfuhrzöllen auf chinesische Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Die Anleger bleiben vorsichtig. Auf die Stimmung schlägt der weiter steigende Ölpreis. Sorgen bereitet hier vor allem, dass Israel Vergeltungsschläge gegen die iranischen Öleinrichtungen führen könnte. Daneben warten die Anleger auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktberichts für September im weiteren Verlauf. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 19.039 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,2 Prozent auf 4.931 Punkte nach oben. Der Brent-Ölpreis zieht um 1,8 Prozent auf 78,99 Dollar je Barrel an. Ölaktien sind weiterhin gut unterstützt und gewinnen 1,0 Prozent.

Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht wird seit Tagen darüber spekuliert, wie viele Stellen die US-Wirtschaft im September geschaffen hat. Die letzten Konjunkturdaten, wie der starke ISM-Service-Index am Vortag, machen der Fed die Begründung von Zinssenkungen nicht leicht. Aktuell preisen die Fed Fund Futures für November eine Senkung um 34 Basispunkte (Bp) ein, das Pendel dürfte dann am Nachmittag in Richtung kleiner Zinsschritt von 25 Bp oder großer von 50 Bp ausschlagen. Der Konsens an der Wall Street erwartet für den Bericht 150.000 neugeschaffene Jobs.

Die EU-Mitgliedsstaaten haben mehrheitlich für die Einführung von Ausgleichszöllen in Höhe von bis zu gut 35 Prozent für aus China importierte Elektroautos gestimmt. An den Börsen war die Entscheidung erwartet worden - der Autosektor liegt mit plus 1,3 Prozent an der Spitze in Europa. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Entscheidung der EU-Staaten positiv bewertet. "Die EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos sind ein notwendiger Schritt zum Schutz des europäischen Wirtschaftsstandorts", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Es wäre ein fataler Fehler, wenn es die EU ähnlich wie in der Solarbranche zuließe, dass chinesische Produkte die europäischen vom Markt verdrängen."

Streik der Hafenarbeiter an US-Ostküste beendet

Der Streik der Hafenarbeiter an der US-Ostküste ist zu Ende. Dies verhindert eine Explosion der Frachtraten für den Export, lässt allerdings die Aktien der davon profitierenden Container-Reedereien wie Moeller-Maersk (-5,3%) und Hapag-Lloyd (-12,3%) einbrechen.

Gute Zahlen zum dritten Quartal treiben Redcare um 1,4 Prozent nach oben. Die Muttergesellschaft hinter der "Shop Apotheke" hat laut Jefferies starke Daten vorgelegt. Das Wachstum im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente (Rx) in Deutschland lag im Septembervergleich bei 108 Prozent.

Bei den Nebenwerten springen Delivery Hero um 4,5 Prozent nach oben. Hier haben die Deutsche Bank das Kursziel erhöht auf 29 nach 25 Euro und JP Morgan auf 43 nach 37 Euro.

Deutz fallen nach der Gewinnwarnung vom Vortag um weitere moderate 0,6 Prozent. Hier gibt es zwar zahlreiche Kurszielsenkungen, die Analysten bleiben aber übergeordnet bei ihrer positiven Einschätzung.

Beim Börsengang von Springer Nature liegt der Kurs aktuell bei 24,40 Euro. Der Ausgabepreis hatte bei 22,50 Euro gelegen. Bei Relx, der Muttergesellschaft ihres Konkurrenten Elsevier, geht es um 2,1 Prozent tiefer.

