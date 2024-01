MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - BASF verfehlt Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben sich mit kleinen Verlusten aus dem Freitagshandel verabschiedet. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 16.555 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gab ebenfalls um 0,1 Prozent auf 4.448 Punkte nach. Allgemein leicht positiv für die Risikobereitschaft der Investoren wurde die Nachricht gewertet, dass sich der US-Kongress auf Details zur Übergangsfinanzierung bis Anfang März geeinigt hat - und damit kurz vor Fristablauf einen Regierungsstillstand verhinderte. Aufhorchen ließ zudem der neue Rekordstand im US-Technologie-Index Nasdaq-100. Auch in Europa führten Technologiewerte die Gewinner an; der Sektor verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent.

Nasdaq 100 auf Allzeithoch

Ulrich Stephan von der Deutschen Bank rät dazu, in Rücksetzer hinein Positionen aufzustocken. Zu den so genannten "Magnificent Seven", zu denen Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Alphabet, Nvidia und Tesla zählen, sagte er, sie seien trotz der Rally mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 27 nicht so teuer bewertet wie im Zeitraum von 2020 bis 2022, als Werte jenseits der Marke von 35 gehandelt wurden. Die Marge der sieben bedeutendsten Tech-Konzerne betrage aktuell über 20 Prozent und könnte durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sogar noch ausgeweitet werden. Zudem seien die "Glorreichen Sieben" im Schnitt schuldenfrei und hätten tendenziell sogar etwas Cash auf der hohen Kante, so der Anlagestratege der Deutschen Bank.

BASF wie erwartet enttäuschend

BASF schlossen 1,4 Prozent im Minus, der Konzern verfehlte im vergangenen Jahr sowohl die eigenen Schätzungen als auch die Analysten-Prognosen. Ganz unerwartet kamen die schwachen BASF-Zahlen nicht: "Das war zu befürchten", so ein Marktteilnehmer. Der Konzern spüre den konjunkturellen Gegenwind. Der Kurs der Aktie hat allein in diesem Jahr schon mehr als 10 Prozent verloren. Eine Erholung der Geschäfte bei BASF werde im ersten Halbjahr 2024 immer unwahrscheinlicher, urteilten die Analysten von Citi. Citi erwartet, dass der Analystenkonsens für das bereinigte EBIT (aktuell 4,615 Milliarden Euro) nach unten revidiert wird.

Für die Aktien von Ericsson (-4%) und Nokia (-2,9%) ging es nach unten, nachdem die Analysten von Barclays ihr Votum für die beiden auf Underweight gesenkt hatten. Die Umsätze der Telekommunikationsausrüster wie Ericsson und Nokia mit Funkzugangsnetzen (RAN) hätten sich in Nordamerika im vergangenen Jahr nahezu halbiert. Nun befürchten die Analysten auf Grundlage von Daten, dass sich diese Entwicklung in Indien wiederholen könnte. Die Experten sehen die indischen RAN-Umsätze von Ericsson und Nokia 2024 um rund 40 Prozent einbrechen.

Der Sektor der Reise- und Freizeitwerte stieg um 0,2 Prozent. Hier ging es für die Aktie von Flutter nach dem steilen Anstieg vom Vortag um weitere gut 3 Prozent nach oben.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.448,83 -4,22 -0,1% -1,6%

Stoxx-50 4.051,66 -6,95 -0,2% -1,0%

Stoxx-600 469,24 -1,21 -0,3% -2,0%

XETRA-DAX 16.555,13 -12,22 -0,1% -1,2%

FTSE-100 London 7.461,93 +2,84 +0,0% -3,7%

CAC-40 Paris 7.371,64 -29,71 -0,4% -2,3%

AEX Amsterdam 778,89 +0,72 +0,1% -1,0%

ATHEX-20 Athen 3.263,78 +3,84 +0,1% +4,5%

BEL-20 Bruessel 3.556,71 +3,87 +0,1% -4,1%

BUX Budapest 64.580,87 +1009,05 +1,6% +6,5%

OMXH-25 Helsinki 4.395,45 -59,29 -1,3% -1,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.623,86 -25,48 -0,3% +7,5%

OMXC-20 Kopenhagen 2.340,80 -6,41 -0,3% +2,5%

PSI 20 Lissabon 6.322,62 -9,11 -0,1% -1,3%

IBEX-35 Madrid 9.858,30 -22,00 -0,2% -2,4%

FTSE-MIB Mailand 30.283,61 -66,92 -0,2% -0,0%

OBX Oslo 1.167,26 +0,52 +0,0% -2,2%

PX Prag 1.442,17 +9,81 +0,7% +2,0%

OMXS-30 Stockholm 2.297,96 -12,00 -0,5% -4,2%

WIG-20 Warschau 2.200,91 +9,65 +0,4% -6,1%

ATX Wien 3.344,38 +1,10 +0,0% -2,8%

SMI Zuerich 11.150,52 -35,36 -0,3% +0,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0882 +0,1% 1,0881 1,0865 -1,5%

EUR/JPY 161,30 +0,1% 161,67 160,88 +3,7%

EUR/CHF 0,9467 +0,3% 0,9450 0,9432 +2,0%

EUR/GBP 0,8590 +0,4% 0,8580 0,8565 -1,0%

USD/JPY 148,21 +0,0% 148,69 148,06 +5,2%

GBP/USD 1,2669 -0,3% 1,2700 1,2685 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2085 -0,1% 7,2128 7,2159 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 40.285,59 -2,5% 41.222,53 42.495,86 -7,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,63 74,08 -0,6% -0,45 +2,3%

Brent/ICE 78,74 79,10 -0,5% -0,36 +2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,415 28,04 +1,4% +0,38 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.024,92 2.023,08 +0,1% +1,85 -1,8%

Silber (Spot) 22,51 22,75 -1,0% -0,24 -5,3%

Platin (Spot) 897,30 911,50 -1,6% -14,20 -9,6%

Kupfer-Future 3,77 3,75 +0,6% +0,02 -3,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

