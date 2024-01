MÄRKTE USA/Atempause auf Rekordniveau - Berichtssaison gibt Takt vor

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd legt die Wall Street am Dienstag eine Verschnaufpause ein. Am Vortag waren der Dow-Jones-Index, der S&P-500 und der Nasdaq-100 erneut auf Rekordstände gestiegen. Der Dow übersprang dabei erstmals die Marke von 38.000 Punkten. Technologiewerte führten die jüngste Aufwärtsbewegung an. Der Fokus richtet sich nun verstärkt auf die Berichtssaison, die zunehmend Fahrt aufnimmt. Bereits vor der Startglocke haben unter anderem Verizon, Procter & Gamble, General Electric und Johnson & Johnson ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. Nachbörslich folgen unter anderem Texas Instruments und Netflix.

Der Dow-Jones-Index verliert im frühen Handel 0,2 Prozent auf 37.919 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite bewegen sich kaum von der Stelle. Die Anleiherenditen holen ihre Vortagesabgaben wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 3,2 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

Der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hat im zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als von Analysten erwartet und das untere Ende seiner Jahresgewinnprognose angehoben. Der Kurs steigt um 5,0 Prozent.

Johnson & Johnson hat den Nettogewinn im vierten Quartal gesteigert. Bereinigt wies der Pharma- und Medizintechnik-Konzern einen Gewinn knapp über Erwarten aus. Zudem hat sich der Konzern vorläufig zur Zahlung von rund 700 Millionen Dollar bereit erklärt, um eine von mehr als 40 US-Bundesstaaten eingeleitete Untersuchung seiner Vermarktung von Babypuder beizulegen. Die Aktie verliert 2,4 Prozent.

Auch 3M hat im vierten Quartal 2023 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Allerdings sorgt der Ausblick des Mischkonzerns für Enttäuschung, der Kurs kommt um über 9 Prozent zurück.

Verizon Communications (+4,6%) hat fast doppelt so viele Kunden im Mobilfunkgeschäft gewonnen wie erwartet. Dem Gesamtumsatz half das jedoch nicht. Er gab sogar leicht nach, hielt sich aber über den Erwartungen. Unter dem Strich stand wie bereits vergangene Woche angekündigt wegen einer Abschreibung ein Milliardenverlust.

General Electric verbilligen sich um 1,9 Prozent. Der Konzern hat seinen Umsatz dank des Wachstums in allen Segmenten kräftig gesteigert. Der Gewinn sank zwar, hielt sich aber deutlich über den Analystenschätzungen. Die Gewinnprognose für das erste Quartal verfehlt allerdings die Erwartungen.

Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern RTX (+6,2%) hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz erzielt als im Vorjahr. Der Gewinn des früher unter dem Namen Raytheon firmierenden Unternehmens blieb stabil. Der Wettbewerber Lockheed Martin hat solide Ergebnisse vorgelegt mit einem Ausblick im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie verliert 1,0 Prozent.

Für United Airlines geht es um 9,3 Prozent nach oben. Die Fluggesellschaft ist für 2024 optimistischer als der Konsens der Analysten, auch wenn sie aufgrund der behördlich angeordneten vorübergehenden Stilllegung von Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX 9 im ersten Quartal einen höheren Verlust erwartet.

Euro legt kurzfristig zu

Der Dollar zieht leicht an. Nach einem Tagestief bei 1,0916 je Euro liegt der Kurs nun bei 1,0858. ING-Devisenanalyst Francesco Pesole erklärt den temporären Anstieg des Euro mit einer zunächst gestiegenen Risikobereitschaft angesichts von Berichten, dass China ein umfangreiches Konjunkturpaket zur Unterstützung der Aktienmärkte in Erwägung ziehe. Doch mit dem Zurückkommen der europäischen Aktienmärkte als Zeichen sinkender Risikoneigung legt auch der Euro den Rückwärtsgang ein.

Die Ölpreise geben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und büßen bis zu 1 Prozent ein. Nach erneuten Angriffen der USA und Großbritanniens auf die Huthi im Jemen und dem Drohnenangriff der Ukraine auf ein russisches Tanklager in der Ostsee bleibt die globale Lage weiter im Fokus.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.918,56 -0,2% -83,25 +0,6%

S&P-500 4.852,02 +0,0% 1,59 +1,7%

Nasdaq-Comp. 15.353,22 -0,0% -7,07 +2,3%

Nasdaq-100 17.295,04 -0,2% -35,34 +2,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,41 +3,0 4,38 -1,4

5 Jahre 4,05 +2,5 4,03 5,5

7 Jahre 4,10 +3,1 4,07 13,1

10 Jahre 4,14 +3,2 4,10 25,7

30 Jahre 4,37 +5,2 4,32 40,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.14 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0858 -0,2% 1,0915 1,0886 -1,7%

EUR/JPY 161,02 -0,0% 160,66 161,08 +3,5%

EUR/CHF 0,9456 -0,0% 0,9449 0,9465 +1,9%

EUR/GBP 0,8561 +0,0% 0,8564 0,8564 -1,3%

USD/JPY 148,31 +0,2% 147,22 147,96 +5,3%

GBP/USD 1,2682 -0,2% 1,2746 1,2714 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1725 -0,3% 7,1696 7,2005 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 38.552,36 -3,1% 39.866,02 40.475,57 -11,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,30 74,76 -0,6% -0,46 +2,9%

Brent/ICE 79,24 80,06 -1,0% -0,82 +2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,825 27,60 -2,8% -0,77 -11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,90 2.021,50 +0,1% +1,40 -1,9%

Silber (Spot) 22,34 22,13 +1,0% +0,22 -6,0%

Platin (Spot) 899,30 898,00 +0,1% +1,30 -9,3%

Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,8% +0,03 -2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)