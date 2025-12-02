MÄRKTE USA/Wall Street mit Erholung - Ölpreise geben nach

DOW JONES--Nach den Abgaben zu Wochenbeginn hat sich die Wall Street am Dienstag erholt. Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet eigentlich ein positiver für Aktien, hieß es im Handel. Gestiegene Marktzinsen - ausgelöst durch Signale über Zinserhöhungen in Japan - hatten auch in den USA die Stimmung am Aktienmarkt belastet.

Am Dienstag hat sich die Lage am Anleihemarkt wieder beruhigt. Die Rendite im Zehnjahresbereich reduzierte sich um 1 Basispunkt auf 4,09 Prozent. Der Glaube an eine Leitzinssenkung am 10. Dezember in den USA stützte die Börse und hielt die Anleiherenditen im Zaum, hieß es.

Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent auf 47.474 Punkte. Der breite S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite stieg um 0,6 Prozent. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.272 (Montag: 985) Kursgewinner und 1.508 (1.800) -verlierer. Unverändert schlossen 50 (64) Titel.

Die ISM-Daten vom Vortag, die eine weitere Schwäche im verarbeitenden Gewerbe zeigten, haben die Erwartungen an eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank in der nächsten Woche weiter verstärkt. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 9. und 10. Dezember bei 86 Prozent. Zudem hatten sich zuletzt Fed-Vertreter geäußert, die auf die Möglichkeit niedrigerer Zinsen früher als bisher erwartet hindeuteten.

Daneben steht die Nominierung eines neuen US-Notenbankpräsidenten im Fokus. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seinen Kandidaten für den Fed-Vorsitz voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres bekanntzugeben. Zuvor hatte Trump gesagt, er habe sich bereits entschieden, wen er als neuen Fed-Chairman auswählen werde, wollte seine Wahl aber noch nicht öffentlich machen. Laut einem Bericht des Wall Street Journals gilt der langjährige Wirtschaftsberater Kevin Hassett als aussichtsreichster Kandidat.

Für den Goldpreis ging es nach unten. Die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 4.210 Dollar. Gold und Silber fielen aufgrund von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Höchstständen. Silber hatte im Verlauf ein neues Rekordhoch markiert. Marktteilnehmer gehen jedoch davon aus, dass die hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung der Fed in diesem Monat der Katalysator für Edelmetalle sein könnte, um erneut ihre Rekordstände zu testen.

Der Dollar gab leicht nach, der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Der Bitcoin holte seine Vortagesverluste fast vollständig wieder auf. Die Kryptowährung erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 91.021 Dollar.

Am Rohölmarkt zeigten sich die Notierungen sehr voltail. Die Notierungen für Brent und WTI reduzierten sich um bis zu 1,2 Prozent. Der Markt hängt an den Entwicklungen um ein Kriegsende in der Ukraine, hieß es. Schlagzeilen aus Moskau zum Ergebnis der Verhandlungen könnten die Preise stark bewegen.

Apple-Aktie steigt trotzt drohender Klage

Unter den Einzelaktien stiegen Apple um 1,1 Prozent, obwohl der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden hat, dass Apple in den Niederlanden wegen der Bedingungen ihres App Stores kartellrechtlich verklagt werden kann. Zudem erhält der Technologieriese einen neuen KI-Chef. Amar Subramanya wurde zum neuen Vice President für KI ernannt, er war zuletzt in ähnlicher Funktion bei Microsoft tätig. Apples Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, John Giannandrea, tritt unterdessen zurück.

MongoDB haussierten um 22,2 Prozent, das Unternehmen für Dokumentendatenbanken hatte den Ausblick angehoben. Credo Technology kletterten um 10 Prozent nach oben, der Spezialist für Konnektivität von Datenzentren schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser als gedacht ab - das Unternehmen profitierte vom KI-Boom.

Nach einem Bericht über einen Fahrt aufnehmenden Bieterkampf stiegen Warner Bros. Discovery um weitere 2,8 Prozent. Netflix hat ihr Gebot verbessert, Paramount Skydance und Comcast haben ebenfalls neue Offerten vorgelegt, wie das Wall Street Journal berichtete. Die Aktien von Boeing stiegen um 10,1 Prozent, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens die Anleger mit weiteren Details über die allmähliche Erholung des Luft- und Raumfahrtkonzerns beruhigt hat.

Synopsys zogen um weitere 2,5 Prozent an, nachdem sich Nvidia am Unternehmen beteiligt hatte. Der Kurs des Software-Anbieters hatte bereits am Vortag von den Schlagzeilen profitiert. Halbleiteraktien führten die Gewinne im Technologiesektor an, wo Intel (+8,7%) und NXP Semiconductor (+8%) deutlich zulegten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.474,46 +0,4% 185,13 +12,2%

S&P-500 6.829,37 +0,2% 16,74 +16,4%

NASDAQ Comp 23.413,67 +0,6% 137,75 +20,5%

NASDAQ 100 25.555,86 +0,8% 213,01 +20,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1624 +0,1% 1,1609 1,1634 +12,0%

EUR/JPY 181,15 +0,4% 180,46 180,51 +11,2%

EUR/CHF 0,9334 -0,0% 0,9337 0,9331 -0,7%

EUR/GBP 0,8799 +0,1% 0,8787 0,8779 +6,2%

USD/JPY 155,84 +0,3% 155,45 155,16 -1,2%

GBP/USD 1,3211 -0,0% 1,3211 1,3252 +5,9%

USD/CNY 7,0679 -0,0% 7,0691 7,0686 -1,9%

USD/CNH 7,0670 -0,1% 7,0721 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6565 +0,4% 0,6541 0,6557 +5,8%

Bitcoin/USD 91.020,90 +5,1% 86.603,20 84.553,05 -4,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,65 59,32 -1,1% -0,67 -17,4%

Brent/ICE 62,44 63,17 -1,2% -0,73 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.210,46 4.232,20 -0,5% -21,75 +61,3%

Silber 58,58 57,98 +1,0% 0,60 +100,8%

Platin 1.414,35 1.430,49 -1,1% -16,14 +63,3%

Kupfer 5,16 5,22 -1,1% -0,06 +25,5%

