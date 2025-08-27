MongoDB-Aktie zündet Kursturbo: Starke Ergebnisse überzeugen Anleger

Die MongoDB-Aktie erlebt nach der jüngsten Quartalsbilanz einen sprunghaften Anstieg. Starkes Wachstum sowie ein optimistischer Ausblick treiben den Kurs weit nach oben.

• Finanzkennzahlen im Aufwind• Starke Wachstums-Pipeline und Marktposition• MongoDB-Aktie hebt ab

Nach der Vorlage beeindruckender Quartalszahlen ist der Kurs der MongoDB-Aktie nachbörslich an der NASDAQ zuletzt um 30,36 Prozent in die Höhe geschossen auf 279,42 US-Dollar. Im Handel am Mittwoch geht es zeitweise um 31,39 Prozent aufwärts auf 281,63 US-Dollar. Angetrieben wird der Aufschwung durch kräftiges Wachstum bei MongoDB Atlas, neue Großkunden und optimistische Prognosen - besonders im KI-Umfeld. Mit Blick auf KI-Integration positioniert sich das US-amerikanische Softwareunternehmen zunehmend als Schlüsselakteur im Infrastrukturmarkt.

MongoDB setzt mit starkem Cloud- und KI-Momentum neue Akzente

MongoDB übertraf im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 die Erwartungen deutlich: Mit einem Umsatzplus von 24 Prozent auf 591,4 Millionen US-Dollar und einem Atlas-Segment, das um 29 Prozent wuchs und 74 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, zeigt sich das Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber. Zusätzlich gelang dem Unternehmen mit 2.800 neuen Kunden der bisher stärkste Zuwachs in einem ersten Halbjahr. Insgesamt zählt MongoDB nun mehr als 59.900 Kunden, wie das Unternehmen im Rahmen der Bilanzvorlage mitteilte. "Viele unserer jüngst gewonnenen Kunden bauen KI-Anwendungen - ein Beleg dafür, dass unser Wertversprechen in der KI-Ära verfängt und MongoDB sich als Schlüsselbaustein im KI-Infrastruktur-Stack etabliert", betonte dazu CEO Dev Ittycheria.

Bilanz verbessert sich deutlich - Free Cash Flow als Signal der Stabilität

Daneben legte auch die operative Performance deutlich zu: Der Non-GAAP-Betriebsgewinn stieg auf 86,8 Millionen US-Dollar, der Free Cash Flow erreichte 69,9 Millionen US-Dollar - nach einem negativen Vorjahreswert. Der GAAP-Nettoverlust verringerte sich auf 47 Millionen US-Dollar (-0,58 US-Dollar je Aktie), während der Non-GAAP-Netto-Gewinn bei 87,2 Millionen US-Dollar (1,00 US-Dollar je Aktie) lag.

Optimistische Prognose & KI-Allianzen befeuern Kursphantasie

MongoDB hob darüber hinaus die komplette Jahresprognose an und erwartet nun 2,34 bis 2,36 Milliarden US-Dollar Umsatz sowie eine Non-GAAP-Betriebs­marge von bis zu etwa 14 Prozent. Für das laufende Quartal visiert das Unternehmen unterdessen Umsätze zwischen 587 und 592 Millionen US-Dollar an nach zuvor erwarteten 582 Millionen US-Dollar.

Strategisch setzt das Unternehmen stark auf KI: Mit neuen Voyage-AI-Modellen, Partnerschaften etwa mit LangChain und dem Ausbau staatlicher Sicherheitszulassungen für den US-Government-Sektor positioniert sich MongoDB als zentrale Komponente im AI-Infrastruktur-Ökosystem.

Redaktion finanzen.at