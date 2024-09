MÄRKTE USA/Wall Street nach Inflationsdaten etwas fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Freitag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen um rund 0,2 Prozent im Plus. Der mit Spannung erwartet PCE-Preisindex für August ist im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen.

Das von der Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag im August bei 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten Raten von 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben im August um 0,2 Prozent. Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg um 0,2 Prozent.

Die Daten stehen einer weiteren deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank im November nicht im Weg. Zuletzt gab es wieder verstärkt Spekulationen, ob die US-Notenbank im November erneut die Zinsen in einem großen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte.

Dollar gibt nach - Renditen sinken etwas

Am Devisenmarkt notiert der Dollar nach den Preisdaten leichter. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach. Am Anleihemarkt geben die Renditen noch etwas weiter nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 4,2 Basispunkte auf 3,75 Prozent.

Der Goldpreis notiert nach einem erneuten Rekordhoch am Vortag wenig verändert. Die Ölpreise geben nach den jüngsten deutlichen Abgaben moderat nach, nachdem sie zunächst etwas zugelegt hatten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,3 Prozent.

Bristol Myers Squibb mit Aufschlägen

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Bristol Myers Squibb vorbörslich um 3,8 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neuartiges Medikament des Pharmakonzerns zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen hat.

Die Costco-Aktie verliert 0,8 Prozent. Der Einzelhändler hat Quartalsergebnisse mit Licht und Schatten veröffentlicht. Die Gewinne lagen über den Markterwartungen, während die Einnahmen die Erwartungen verfehlten.

Die Aktien von Echostar gewinnen 4,4 Prozent. Die Satelliten-TV-Tochter Dish befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Fusionsgesprächen mit dem Wettbewerber DirecTV. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte ein Geschäft bereits am Montag abgeschlossen werden, sofern die Gespräche nicht scheiterten. AT&T (+0,2%) ist zusammen mit dem Private-Equity-Unternehmen TPG Eigentümer von DirecTV.

Die US-Aufsichtsbehörde FTC wird Kreisen zufolge den CEO von Hess Corp (+0,8%) daran hindern, in den Board von Chevron einzutreten. Dies sei Teil einer Vereinbarung zur Genehmigung der 53 Milliarden US-Dollar schweren Fusion zwischen Hess und Chevron, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Chevron (+0,6%) habe dieser Bedingung vorläufig zugestimmt, um grünes Licht für das Geschäft zu erhalten.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,59 -4,1 3,63 -83,3

5 Jahre 3,52 -4,3 3,57 -47,6

7 Jahre 3,62 -4,3 3,66 -35,0

10 Jahre 3,75 -4,2 3,80 -12,6

30 Jahre 4,09 -4,1 4,13 12,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1189 +0,1% 1,1163 1,1168 +1,3%

EUR/JPY 159,57 -1,4% 163,17 161,83 +2,5%

EUR/CHF 0,9414 -0,4% 0,9475 0,9462 +1,5%

EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8343 0,8334 -3,9%

USD/JPY 142,61 -1,5% 146,21 144,95 +1,2%

GBP/USD 1,3419 +0,0% 1,3381 1,3399 +5,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9810 +0,1% 7,0006 6,9841 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 65.746,70 +1,0% 65.486,90 64.614,00 +51,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,48 67,67 -0,3% -0,19 -4,5%

Brent/ICE 71,54 71,60 -0,1% -0,06 -5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,57 37,59 -0,0% -0,02 +13,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.672,31 2.672,44 -0,0% -0,13 +29,6%

Silber (Spot) 32,16 32,02 +0,5% +0,15 +35,3%

Platin (Spot) 1.014,15 1.012,10 +0,2% +2,05 +2,2%

Kupfer-Future 4,57 4,58 -0,3% -0,01 +15,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

