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30.03.2026 06:31:29

Magellan Aerospace präsentierte Quartalsergebnisse

Magellan Aerospace veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Magellan Aerospace ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 240,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,690 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Magellan Aerospace 0,620 CAD je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,04 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 942,37 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,800 CAD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,03 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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