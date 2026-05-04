Magna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Magna hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,44 Prozent auf 14,24 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,45 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at