Magna präsentierte Quartalsergebnisse

Magna hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,13 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 14,86 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 CAD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 14,56 Milliarden CAD geschätzt worden war.

Magna hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,09 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,82 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 58,70 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,69 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,40 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 57,56 Milliarden CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at