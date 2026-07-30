Makuake präsentierte Quartalsergebnisse

Makuake hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,68 JPY gegenüber 10,81 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Makuake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at