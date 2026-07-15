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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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15.07.2026 06:46:42
Malaysia says higher energy prices will support subsidy spending
The government said it could spend up to RM40 billion (US$9.83 billion) on fuel subsidies this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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