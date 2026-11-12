Mannatech Incorporated Aktie
WKN DE: A1JS06 / ISIN: US5637712036
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12.11.2026 22:17:37
Mannatech Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Mannatech Inc. (MTEX) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $8.905 million, or $4.61 per share. This compares with $1.924 million, or $1.01 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 14.7% to $24.872 million from $29.161 million last year.
Mannatech Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.905 Mln. vs. $1.924 Mln. last year. -EPS: $4.61 vs. $1.01 last year. -Revenue: $24.872 Mln vs. $29.161 Mln last year.
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