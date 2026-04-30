Marcus CorpShs Aktie
WKN: 860665 / ISIN: US5663301068
|
30.04.2026 14:12:38
Marcus Posts Narrower Loss In Q1
(RTTNews) - Marcus (MCS) reported a net loss of $15.4 million for the first quarter of fiscal 2026, compared to net loss of $16.8 million, a year ago. Net loss per common share was $0.51, compared to net loss per common share of $0.54. Adjusted EBITDA was $2.6 million, an increase from an adjusted EBITDA loss of $0.3 million, last year.
Total revenues for the first quarter were $154.4 million, a 3.8% increase from total revenues of $148.8 million, last year. Total Theatre revenues were $92.9 million, a 6.4% increase.
At last close, Marcus shares were trading at $18.98, down 1.30%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marcus CorpShs
|
29.04.26
|Ausblick: Marcus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Marcus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Marcus CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marcus CorpShs
|17,58
|-0,23%