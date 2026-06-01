Marg Techno Projects präsentierte Quartalsergebnisse

Marg Techno Projects hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Marg Techno Projects 53,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 182,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,880 INR. Im letzten Jahr hatte Marg Techno Projects einen Gewinn von 0,580 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,92 Prozent auf 69,28 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,12 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at