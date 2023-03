Mark Mobius sieht Potenzial für Halbleiter-Aktien: "Kategorie Nummer eins" im Portfolio

• Halbleiter-Aktien mit teils starker Performance im neuen Jahr• USA und China: Investitionen in den Sektor stützen• Mobius: Chiphersteller sind "die Kategorie Nummer eins, die wir in unserem Portfolio haben"

Erholung für Chip-Werte

Nachdem 2022 ein schwieriges Jahr für Technologiewerte und somit auch für Halbleiter-Aktien war, sind diese positiv ins neue Jahr gestartet. So konnte zum Beispiel die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn an der NASDAQ bereits um rund 81 Prozent zulegen, für die Papiere von Advanced Micro Devices (AMD) ging es rund 50,66 Prozent aufwärts und die Applied Materials-Aktie kletterte um rund 22 Prozent. Auch die Papiere von Broadcom, Micron Technology, QUALCOMM und Intel stiegen - wenn auch weniger deutlich - im Wert.

Doch nicht nur in den USA zeigen sich Halbleiterwerte derzeit erholt, auch die globalen Vorreiter aus Asien konnten in der jüngsten Vergangenheit Boden gut machen. So ging es zum Beispiel für die Papiere des bekannten Apple-Zulieferers Taiwan Semiconductor Manufacturing co. (TSMC) an der Börse in Taiwan seit Jahresbeginn um mehr als 19 Prozent nach oben und auch die Titel der Südkoreaner SK Hynix und Samsung Electronics konnten in diesem Jahr um 18 respektive um 12,66 Prozent zulegen.

Der Philadelphia Semiconductor Index, "ein modifizierter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die hauptsächlich in den Bereichen Design, Vertrieb, Herstellung und Verkauf von Halbleitern tätig sind", wie die Nasdaq auf ihrer Webseite schreibt, konnte in diesem Jahr um rund 23 Prozent zulegen und ist laut Bloomberg derzeit auf dem Weg zu seiner besten vierteljährlichen Outperformance gegenüber dem marktbreiten S&P 500 seit September 2016, während dieser seine zwischenzeitlichen Gewinne in diesem Jahr bis zuletzt nahezu vollständig wieder abgeben musste.

Stützende Faktoren

Der Fokus der Anleger habe laut Bloomberg begonnen, sich auf die langfristigen Wachstumsaussichten und günstigeren Bewertungen des Sektors zu verlagern. Zukunftstechnologien, die eine intensive Rechenleistung benötigen, wie vernetzte Geräte und Autos als auch künstliche Intelligenz, dürften die Nachfrage nach Chips künftig steigen lassen. Daneben spüle der technologische Konflikt zwischen den USA und China derzeit Milliarden in die Chipindustrie während Staaten um den Aufbau einer heimischen Halbleiterproduktion konkurrierten.

Mark Mobius setzt auf Halbleiter-Aktien

Auch Mark Mobius, der lange Jahre bei Franklin Templeton arbeitete, bevor er zusammen mit Carlos von Hardenberg - zuvor ebenfalls bei Franklin Templeton tätig - Mobius Capital Partners gründete, setzt aufgrund der steigenden Investitionen der USA und Chinas in die Halbleiterbranche aktuell stark auf Chip-Aktien. Chiphersteller sind "die Kategorie Nummer eins, die wir in unserem Portfolio haben", verriet Mobius kürzlich in einem Interview mit Bloomberg Television. Die mit der Branche verbundenen Unternehmen werden sich seiner Meinung nach gut entwickeln, da "sowohl die USA als auch China enorme Summen in die Halbleiterforschung und -produktion stecken", so Mobius.

Wie Bloomberg berichtet, befinde sich Asien in einer erstklassigen Position, um von den sich verbessernden Aussichten der Branche zu profitieren. Dort gebe es globale Vorreiter wie TSMC und Samsung Electronics aus Südkorea. Mobius zeigt sich derweil für Indien "sehr optimistisch", da das Land einen größeren Anteil an der Fertigung in Asien besitze, und erklärte, dass die Aussichten für China und Indonesien "gut" bleiben würden.

Redaktion finanzen.at