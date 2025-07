Samsung-Aktie rot: Betriebsgewinn fällt um über 50 Prozent im Jahresvergleich

Samsung hat im zweiten Quartal wegen wegen Problemen in der Chipsparte operativ deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr.

Der Betriebsgewinn sei um 56 Prozent auf 4,59 Billionen Won (2,86 Mrd Euro) gefallen, wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Seoul mitteilte. Der Gewinnrückgang des Elektronikkonzerns, der im Smartphone-Geschäft mit Apple konkurriert, fiel damit deutlich höher als von Experten erwartet aus. Die Samsung -Aktie gibt in Südkorea derzeit um 0,65 Prozent auf 61.300 Won nach.

Samsung führte den starken Gewinnrückgang eigenen Angaben zufolge auch auf die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkung für KI-Chips nach China zurück. Die Regulierungen betreffen auch Produkte von internationalen Firmen, falls diese US-Technologie enthalten. Für Samsung ist China ein wichtiger Absatzmarkt.

Zudem dürften die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle die Geschäftsaussichten von Samsung zusätzlich belasten. Bei den Angaben handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende.

