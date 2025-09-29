MARKET TALK/Neuer GSK-CEO hat langen Weg vor sich

Der künftige CEO von GSK, Luke Miels, werde den Markt davon überzeugen müssen, dass der Pharmakonzern sein Umsatzziel für 2031 erreichen kann, schreibt Derren Nathan, Analyst bei Hargreaves Lansdown, in einem Marktkommentar. Die CEO des britischen Konzerns, Emma Walmsley, will zum Jahresende zurücktreten und die Zügel an Miels übergeben, der derzeit Chief Commercial Officer von GSK ist. Trotz der Fortschritte während Walmsleys achtjähriger Amtszeit sei die Kursentwicklung der GSK-Aktie schwach gewesen, wobei die Wachstumsraten im einstelligen Bereich feststeckten, meint Nathan. Der Aktienkurs steigt um 3,4 Prozent.

September 29, 2025 04:13 ET (08:13 GMT)