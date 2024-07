MARKT USA/Leichtes Minus - Powell-Rede im Blick

Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent. Auch bei den zu Wochenbeginn noch gut gelaufenen Technologiewerten deuten sich Verluste an. Hier gibt der Future auf den Nasdaq-100 um 0,5 Prozent nach. Der Handel dürfte angesichts des Feiertages "Independence Day" am Donnerstag und dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts erneut in recht ruhigen Bahnen verlaufen. Die Agenda der Konjunkturdaten ist weitgehend leer, er wird nur die Zahl offener Stellen (Jolts) für Mai bekannt gegeben. Für Bewegung könnten dagegen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem EZB-Zentralbanksymposium im portugiesischen Sintra sorgen.

Bei den Einzelwerten zeigt sich die Tesla-Aktie nach den kräftigen Vortagesgewinnen, ausgelöst durch einen positiven Analysten-Kommentar von Wells Fargo, vorbörslich mit einem Minus von 1,2 Prozent. Der Elektroauto -Hersteller verzeichnete für Juni einen Absatzrückgang in China - sowohl im Vergleich zum Vorjahr, als auch gegenüber dem Vormonat. Im weiteren Verlauf sollen auch noch die Absatzzahlen für das zweite Quartal folgen. Hier rechnen Analysten mit 436.000 Fahrzeugen, nach 466.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

July 02, 2024 05:43 ET (09:43 GMT)