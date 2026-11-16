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16.11.2026 12:26:40

MARKT USA/Technologiesektor dürfte unter Druck bleiben

Nach den Abgaben zum Wochenschluss und zum Start in die neue Woche in Asien könnte der Technologiesektor in den USA am Montag unter Druck zu stehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an - wobei der Nasdaq-Future deutlicher nachgibt. Der Sektor könnte in dieser Woche weiterhin erhohter Volatilität ausgesetzt sein, da Investoren auf den Börsengang von Anthropic und die Drittquartalszahlen von Nvidia warten. "Die Einsätze sind durch die Absetzung von (CEO Jensen) Huang noch weiter gestiegen, da Marktteilnehmer nun nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens verdauen müssen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel", heißt es bei Capital.com. Die Aktie gibt vorbörslich um 2,1 Prozent nach.

"Das bullische Argument ist, dass sich der Gesamtmarkt angesichts der jüngsten Ereignisse und der Kursentwicklung von Nvidia ziemlich gut gehalten hat. Aber es gibt zu viele andere Probleme, und da der Markt gerade erst seine überverkauften Bedingungen abgebaut hat, ist er jetzt anfällig für einen weiteren Rückschlag", erläutert Chefmarkttechniker Jonathan Krinsky von BTIG. Das bedeute wahrscheinlich, dass es jetzt oder nie Gelegenheit für eine Erholung bei Aktien gebe - beginnend in dieser Woche. Ein Auslöser könnte der am Dienstag nach Börsenschluss anstehende Geschäftsbericht von Nvidia sein - präsentiert von Interims-CEO Colette Kress.

Doch das Schicksal des Marktes hängt nicht nur von Nvidia ab. Der KI-Boom selbst wird auf die Probe gestellt - etwa durch den voraussichtlichen Börsengang von Anthropic mit einer Bewertung von vermutlich 1,4 Billionen Dollar. Die Aktie soll am Donnerstag erstmals gehandelt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 06:26 ET (11:26 GMT)

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