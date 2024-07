MARKT USA/Wenig verändert - Flut von Konjunkturdaten

Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte wenig verändert in eine verkürzte Sitzung starten. Aufgrund des Feiertages "Independence Day" endet der Handel am Aktienmarkt bereits um 19 Uhr MESZ, am Anleihemarkt um 20 Uhr MESZ. Am Donnerstag findet kein Handel statt. Das Highlight der Woche steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni zudem erst am Freitag auf der Agenda. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,1 Prozent.

Für Impulse könnten eine Flut von US-Konjunkturdaten sorgen. So werden vor der Startglocke der ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Erstanträge veröffentlicht, die eine Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag liefern könnten. Dazu kommen der Auftragseingang der Industrie für Mai, der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im Juni, die Handelsbilanz für den Mai und der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich in zweiter Lesung. Um 20 Uhr MESZ folgt dann noch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.

Bei den Einzelwerten klettert die Curevac-Aktie vorbörslich um 20 Prozent nach oben. Das Biotech -Unternehmen hat eine strategische Umstrukturierung angekündigt, um seine Ressourcen auf hochwertige mRNA-Projekte in der Onkologie und anderen ausgewählten Bereichen mit stark ungedecktem medizinischen Bedarf zu konzentrieren. Zuvor hatte Curevac eine neue Lizenz-Vereinbarung mit GSK geschlossen und die Kontrolle über die gemeinsamen Covid-19- und Influenza-Programme an den Pharma-Konzern übertragen. Der Deal bringt Curevac bis zu 1,45 Milliarden Euro zuzüglich Lizenzzahlungen ein.

Paramount Global erhöhen sich um 9,6 Prozent. Das US-Filmstudio steht nach langem Tauziehen vor der Übernahme. Die Produktionsfirma Skydance habe eine vorläufige Vereinbarung zum Erwerb von National Amusements für 1,75 Milliarden US-Dollar erzielt, dem Mehrheitseigentümer von Paramount, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Skydance soll dann mit Paramount verschmolzen werden.

