MARKT USA/Zollstreit belastet Aktien - Boeing nach Absturz unter Druck

An den US-Börsen zeichnet sich ein etwas leichterer Start in den Donnerstagshandel ab, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut mit einseitigen Zöllen gedroht hat. Am späten Mittwoch hatte der Präsident zwar von Fortschritten in den Handelsgesprächen gesprochen, aber auch angemerkt, dass die USA voraussichtlich nicht mit allen ihrer mehr als 150 Handelspartner entsprechende Abkommen schließen könnten. Das am Mittwoch verkündete Rahmenabkommen mit China hatte die Märkte nicht überzeugt, zumal zunächst keine Details veröffentlicht wurden.

Konjunkturseitig gilt das Interesse den Erzeugerpreisen aus dem Mai. Die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise waren schwächer ausgefallen als erwartet, was Zinssenkungsfantasien nährte. Daneben werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten sackt die Boeing-Aktie vorbörslich um 8,5 Prozent ab, nachdem eine Boeing 787 der Air India kurz nach dem Start in der Stadt Ahmedabad abgestürzt ist.

Dagegen zieht die Oracle-Aktie um 7,6 Prozent an. Das Unternehmen hat bei Vorlage von Geschäftszahlen einen optimistischen Ausblick gegeben.

Der Kurs von Gamestop bricht um fast 13 Prozent ein, nachdem der auf Videospiele spezialisierte Einzelhändler die Ausgabe einer Wandelanleihe angekündigt hat.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2025 06:37 ET (10:37 GMT)