Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,46 Prozent tiefer bei 44 631,54 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,184 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,244 Prozent auf 44 946,98 Punkte an der Kurstafel, nach 44 837,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 44 883,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44 584,22 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 819,27 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 29.04.2025, einen Stand von 40 527,62 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2024, den Wert von 40 539,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 5,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 1,41 Prozent auf 258,50 USD), Coca-Cola (+ 1,21 Prozent auf 68,92 USD), Johnson Johnson (+ 1,08 Prozent auf 168,02 USD), Goldman Sachs (+ 1,05 Prozent auf 731,26 USD) und Walmart (+ 0,69 Prozent auf 98,28 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-5,07 Prozent auf 267,81 USD), Boeing (-3,72 Prozent auf 227,61 USD), Merck (-3,35 Prozent auf 81,24 USD), Caterpillar (-1,80 Prozent auf 425,16 USD) und Nike (-1,31 Prozent auf 78,20 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 537 417 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,732 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,02 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

