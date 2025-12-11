Maven Income and Growth VCT 4 Aktie
ISIN: GB00B97F2L56
|
11.12.2025 12:13:00
Mars-Orbiter: NASA-Sonde Maven hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet
Maven ist die jüngste NASA-Sonde im Orbit des Mars, dort aber auch schon seit 11 Jahren. Jetzt hat der Orbiter einfach aufgehört, sich zu melden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Maven Income and Growth VCT 4 PLC Class -C-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Maven Income and Growth VCT 4 PLC Class -C-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
