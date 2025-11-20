Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
|
20.11.2025 21:35:22
Marsh McLennan Renews Share Buyback Program With $6 Bln Authorization
(RTTNews) - Marsh McLennan (MMC) has renewed the company's share repurchase program, authorizing management to buy back up to $6 billion of the company's common stock going forward.
This new authorization supersedes all prior ones.
Marsh McLennan is a global professional services firm offering expertise in risk, strategy, and people. The company operates through its four primary businesses: Marsh, Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman.
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street schloss mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.