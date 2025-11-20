Marsh & McLennan Cos Aktie

Marsh & McLennan Cos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

20.11.2025 21:35:22

Marsh McLennan Renews Share Buyback Program With $6 Bln Authorization

(RTTNews) - Marsh McLennan (MMC) has renewed the company's share repurchase program, authorizing management to buy back up to $6 billion of the company's common stock going forward.

This new authorization supersedes all prior ones.

Marsh McLennan is a global professional services firm offering expertise in risk, strategy, and people. The company operates through its four primary businesses: Marsh, Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman.

Marsh & McLennan Cos. Inc. 152,90 -1,07% Marsh & McLennan Cos. Inc.

