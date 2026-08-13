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13.08.2026 06:31:29
Martela Oy (A) legte Quartalsergebnis vor
Martela Oy (A) hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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