MedEquities Realty Trust Aktie
WKN DE: A2DJJ7 / ISIN: US58409L3069
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09.11.2026 12:11:23
Marti Technologies Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Marti Technologies Inc. (MRT) announced Loss for third quarter of -$1.02 million
The company's bottom line totaled -$1.02 million, or -$0.01 per share. This compares with -$11.16 million, or -$0.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 128.1% to $24.73 million from $10.84 million last year.
Marti Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.02 Mln. vs. -$11.16 Mln. last year. -EPS: -$0.01 vs. -$0.14 last year. -Revenue: $24.73 Mln vs. $10.84 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 85.0 M
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