Marubeni Construction Material Lease präsentierte Quartalsergebnisse

Marubeni Construction Material Lease lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 36,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marubeni Construction Material Lease 34,39 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 6,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at