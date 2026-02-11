MARUI GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

MARUI GROUP veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 36,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MARUI GROUP 36,83 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at