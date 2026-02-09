MARUJUN präsentierte Quartalsergebnisse

MARUJUN präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 11,64 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MARUJUN 3,79 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat MARUJUN 12,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at