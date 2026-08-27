Marvell Technology, Inc. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Marvell Technology, Inc. (MRVL) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $308.0 million, or $0.33 per share. This compares with $194.8 million, or $0.22 per share, last year.

Excluding items, Marvell Technology, Inc. reported adjusted earnings of $865.9 million or $0.94 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 36.5% to $2.739 billion from $2.006 billion last year.

Marvell Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $308.0 Mln. vs. $194.8 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.22 last year. -Revenue: $2.739 Bln vs. $2.006 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.15 Next quarter revenue guidance: $ 2.993 B To $ 3.308 B