Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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27.08.2026 22:33:54
Marvell Technology, Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Marvell Technology, Inc. (MRVL) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $308.0 million, or $0.33 per share. This compares with $194.8 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Marvell Technology, Inc. reported adjusted earnings of $865.9 million or $0.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 36.5% to $2.739 billion from $2.006 billion last year.
Marvell Technology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $308.0 Mln. vs. $194.8 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.22 last year. -Revenue: $2.739 Bln vs. $2.006 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.05 To $ 1.15 Next quarter revenue guidance: $ 2.993 B To $ 3.308 B
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