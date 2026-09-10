Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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10.09.2026 19:57:07
Marvell Technology vs. Broadcom: Comparing Revenue Trends Between These Artificial Intelligence Companies
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily designs, develops, and scales specialized data infrastructure solutions, as well as advanced networking hardware components, to serve a diverse range of enterprise customers globally.
It appointed a new chief financial officer and secured a custom hardware agreement with Alphabet-owned Google, while it recorded a 17% operating margin for the quarter ended Aug. 1, 2026.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) researches, designs, and supplies a highly diversified global portfolio of advanced hardware components alongside critical infrastructure software programs for massive multinational enterprise clients across various commercial applications.
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