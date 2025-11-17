Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
|
17.11.2025 16:31:00
"Marvel’s Deadpool VR" ist ein schwer auszuhaltendes Feuerwerk für Meta Quest 3
Es kracht, scheppert, rumpelt und quatscht ohne Unterbrechung: "Marvel’s Deadpool VR" ist ein unterhaltsames, aber zweischneidiges Schwert für VR-Fans.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!