02.12.2025 07:33:32
Mastercard: Grünes Licht von der Saudi-Zentralbank für mehr E-Commerce
Mastercard Gateway, die globale Zahlungsabwicklungsplattform des internationalen Zahlungstechnologie-Konzerns, hat von der Saudi Central Bank (SAMA) die Zertifizierung zur Verarbeitung von Online-Transaktionen über das neue E-Commerce-Payments-Interface des Regulators erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
