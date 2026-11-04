Materion Corp. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - On Wednesday, Materion Corp. (MTRN) reported higher income in the third quarter of 2026, compared to the same quarter last year.

Net income for the period rose to $38.33 million or $1.87 per share from $25.41 million or $1.22 per share a year ago.

Adjusted net income went up to $38.8 million or $1.83 per share from $27.3 million or $1.31 per share in the previous year.

Adjusted EBITDA went up to $70.7 million from $55.5 million in the prior year.

Net Sales rose to $567.3 million from $444.8 million last year.

On the NYSE, the shares were trading 21.14 percent down at $179.28.