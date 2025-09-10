Maximus Aktie
WKN: 907462 / ISIN: US5779331041
|
11.09.2025 01:05:23
Maximus Expands Stock Repurchase Program To $400 Mln
(RTTNews) - Maximus (MMS) has expanded its common stock repurchase program to a total of $400 million, which includes $32.7 million remaining under its prior program.
The company will buy back shares through open market purchases, 10b5-1 plans, or private transactions, depending on market conditions and corporate needs. The program has no set expiration date and can be modified or suspended at any time.
CEO Bruce Caswell said the move reflects Maximus' sustained momentum, commitment to disciplined capital allocation, and focus on returning value to shareholders while funding strategic growth initiatives. Since June 30, 2025, Maximus has repurchased 375,898 shares for about $31.6 million.
Wednesday MMS closed at $87.60, up 0.21%, with no after-hours movement on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Maximus Inc.mehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Maximus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Maximus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Maximus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.04.25
|Erste Schätzungen: Maximus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Maximus Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Maximus Inc.
|74,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.