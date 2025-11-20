Maximus Aktie
Maximus Guides FY26 Adj. EPS Above Estimates, Revenues Below - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Thursday, Maximus, Inc. (MMS) initiated its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $7.95 to $8.25 per share on sales between $5.225 billion and $5.425 billion.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $7.62 per share on sales of $5.57 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
